Komisja Europejska zaleca ograniczenie podróży z krajów trzecich do UE



Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Komisja zaleca Radzie Europejskiej podjęcie działań, których celem będzie tymczasowe ograniczenie podróż z krajów trzecich na teren Unii Europejskiej, poinformowała Komisja Europejska.

Ograniczenie takie miałoby obowiązywać przez 30 dni. Ewentualne przedłużenie tego okresu zależałoby od rozwoju sytuacji.

"Granica zewnętrzna UE musi działać jako strefa bezpieczeństwa dla wszystkich państw Schengen. […] W obecnych okolicznościach, kiedy koronawirus jest szeroko rozpowszechniony w całej UE, funkcjonujący system granic zewnętrznych Unii daje możliwość podjęcia wspólnych działań przez państwa członkowskie w celu ograniczenia globalnego rozprzestrzeniania się wirusa" - czytamy w komunikacie.

Komisja zaznacza, że "wszelkie działania na granicy zewnętrznej muszą być stosowane na wszystkich częściach granic zewnętrznych UE".

"Tymczasowe ograniczenie podróży mogłoby być skuteczne tylko pod warunkiem, że państwa Schengen zdecydują o tym i wdrożą je dla wszystkich granic zewnętrznych w tym samym czasie i w jednolity sposób" - podkreśla.

Brak koordynacji w działaniach poszczególnych państw może sprawić, że działania te – w ocenie Komisji - byłyby nieskuteczne. Każda jednostronna decyzja państwa Schengen o zastosowaniu tymczasowego ograniczenia podróży na jego własnej części granic zewnętrznych może być łatwo podważona przez osoby, które wjechałyby do strefy Schengen na innej części granic zewnętrznych, podkreśla Komisja.

"Taki środek umożliwiłby również zniesienie środków kontroli na granicach wewnętrznych, które kilka państw członkowskich niedawno ponownie wprowadziło w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa" - zaznaczyła Komisja.

W jej ocenie, "istnieje ryzyko, że środki te (zamknięcie granic przez poszczególne państwa UE) będą miały poważny wpływ na funkcjonowanie jednolitego rynku, ponieważ UE i strefa Schengen charakteryzują się wysokim stopniem integracji, a miliony ludzi każdego dnia przekraczają granice wewnętrzne".

Tymczasowe ograniczenie podróży powinno zwalniać obywateli wszystkich państw członkowskich UE i państw stowarzyszonych z Schengen, którzy powracają do kraju. Zwolnienie to powinno mieć zastosowanie do:

-wszystkich obywateli UE i obywateli państw stowarzyszonych z Schengen oraz członków ich rodzin;

-obywateli państw trzecich będący rezydentami długoterminowymi zgodnie z dyrektywą w sprawie pobytu długoterminowego

- osoby korzystające z prawa do pobytu na podstawie innych dyrektyw UE, prawa krajowego lub posiadających krajowe wizy długoterminowe.

Nie powinno to również dotyczyć:

- pracowników służby zdrowia, badaczy zdrowia i pracowników opieki w podeszłym wieku; - pracowników przewoźników;

- pracowników transportu zajmujących się przewozem towarów i innych pracowników transportu w niezbędnym zakresie;

- członków organizacji międzynarodowych, personelu wojskowego oraz pracownicy pomocy humanitarnej w wykonywaniu swoich funkcji;

- pasażerów w tranzycie;

- pasażerów podróżujący z ważnych powodów rodzinnych;

- osób potrzebujących ochrony międzynarodowej lub z innych przyczyn humanitarnych.

Zalecenia Komisji odnoszą się także do Wielkiej Brytanii i Irlandii.

"Irlandię i Zjednoczone Królestwo, biorąc pod uwagę wspólny obszar podróży, zachęca się również do wdrożenia tego tymczasowego ograniczenia" – napisała Komisja. Zaleciła, by państwa członkowskie UE i państwa stowarzyszone w ramach Schengen starały się "zdecydowanie zachęcać obywateli i mieszkańców, by nie podróżowali poza ich terytorium, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa na inne kraje."

(ISBnews)