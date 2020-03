Celon Pharma rozpoczął poszukiwania leku na COVID-19



Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Celon Pharma rozpoczął strategiczny program testowania, weryfikacji i poszukiwania efektywnego leku, kombinacji leków i/lub reżimu terapeutycznego na COVID-19, podała spółka. Według aktualnych szacunków spółki, testy kliniczne dla wybranych, najbardziej efektywnych kombinacji leków mogłyby się rozpocząć na początku 2021 roku.

"Program ma charakter wieloetapowy. W pierwszym etapie, na podstawie dostępnej literatury, wyników badań i aktywności leków wobec SARS-COV-2, MERS i innych wirusów z tej rodziny, a także identyfikacji potencjalnych celów molekularnych, zostaną wytypowane i poddane testom dopuszczone do obrotu leki, ich kombinacje oraz reżimy podawania tych leków efektywnie hamujących namnażanie się wirusa. W drugim etapie wybrane, najefektywniejsze strategie terapeutyczne zostaną poddane testom in vivo w modelu zwierzęcym i rozpoczną ograniczone testy kliniczne" - czytamy w raporcie.

"Według aktualnych szacunków spółki, testy kliniczne dla wybranych, najbardziej efektywnych kombinacji leków mogłyby się rozpocząć z początkiem 2021 roku, a ich efektem byłoby uzyskanie danych klinicznych dla metodycznie wybranych leków i ich kombinacji oraz reżimów terapeutycznych w kontroli/leczeniu wirusa SARS-COV-2" - czytamy dalej.

Ostatnim etapem projektu będzie opracowanie innowacyjnego, zmodyfikowanego strukturalnie leku, który wykazywałby jeszcze większy potencjał terapeutyczny w hamowaniu rozwoju wirusa SARS-COV-2 i innych koronawirusów.

Celon Pharma podał, że w zainicjowanym programie, po analizie potencjału innowacyjnego pipeline spółki, w kontekście najnowszych doniesień naukowych, zostaną również poddane weryfikacji, przynajmniej dwa rozwijane przez Celon Pharma związki.

"Spółka w sposób szczególny podda ocenie rozwijane obecnie dwa innowacyjne leki hamujące kinazy JAK/ROCK (CPL409116) oraz kinazę PI3K delta (CPL302215), (rozwijane obecnie w ramach projektów współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), w monoterapii oraz kombinacji z lekami antywirusowymi, między innymi obecnego w portfolio spółki leku Lazivir" - czytamy dalej.

Zdaniem zarządu spółki i ekspertów, COVID-19 oraz inne potencjalne choroby o podłożu koronawirusowym są i będą atrakcyjnym, znaczącym, długoterminowym obszarem biznesowym, podkreślono.

"Podeszliśmy do tematu bardzo metodycznie, od wielu tygodniu analizując dostępne dane terapeutyczne poświęcone hamowaniu rozwoju wirusa SARS-COV-2. Zderzyliśmy to z posiadanymi zasobami, w tym będącymi w naszym portfolio lekami odtwórczymi zarejestrowanymi w leczeniu chorób retrowirusowych oraz rozwijanymi przez nas projektami innowacyjnymi. W wyniku tej analizy, wspartej doświadczeniem naszych naukowców, jak również opiniami niezależnych ekspertów, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu programu terapeutycznego, w którym leki antywirusowe będą jedną z kluczowych grup testowanych leków" - powiedział prezes Celon Pharma Maciej Wieczorek, cytowany w komunikacie.

Celon Pharma jest jedyną firmą farmaceutyczną w Polsce, która posiada w ciągłej produkcji zarejestrowane leki, stosowane w terapii chorób wywoływanych przez retrowirusy, do których należą koronawirusy podkreślono w materiale.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)