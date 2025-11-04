Przyczyną był atak DDoS

Jak się okazało, awaria BLIKA była skutkiem zewnętrznego ataku DDoS. To rodzaj cyberataku polegający na przeciążeniu serwerów tysiącami fałszywych zapytań wysyłanych jednocześnie z wielu źródeł. W efekcie usługa przestaje działać, dokładnie tak, jak stało się wczoraj. Według operatora systemu, płatności udało się przywrócić około godziny 18:30. Od tego momentu BLIK powinien działać bez zakłóceń.

Ataki na sektor bankowy nasilają się

Eksperci zwracają uwagę, że to już druga awaria BLIKA w listopadzie. Pierwsza miała miejsce 1 listopada. W ostatnich tygodniach rośnie liczba cyberataków wymierzonych w instytucje finansowe. Wcześniej podobne problemy odnotował Bank Millennium, który przez kilka godzin nie umożliwiał zakupu biletów miejskich przez aplikację. Coraz częstsze ataki pokazują, że nawet najlepiej zabezpieczone systemy nie są całkowicie odporne.

Nie tylko BLIK - problemy w wielu bankach

To nie była jedyna awaria 3 listopada. W tym samym czasie z trudnościami technicznymi mierzyli się klienci największych banków, m.in.: PKO BP, Pekao, ING, mBank, Millennium, Credit Agricole, Santander. Jak poinformował serwis BezPrawnik.pl, część problemów mogła wynikać z awarii po stronie Amazon Web Services (AWS), z której korzystają polskie instytucje finansowe.

Czy taka awaria może się powtórzyć?

Eksperci uspokajają, że infrastruktura BLIKA jest stale monitorowana, a dane użytkowników są bezpieczne. Jednak każdy cyberatak pokazuje, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od płatności cyfrowych.

Warto pamiętać, że w przypadku problemów z systemem, transakcje mogą zostać tymczasowo zablokowane, ale środki wracają na konto w ciągu 48 godzin. Jeśli nie, operator zaleca kontakt z bankiem, w którym wykonano przelew.

Afera z BLIKIEM pokazuje jedno - gotówka wciąż potrzebna

Choć cyfrowe płatności wydają się niezawodne, awaria BLIKA przypomniała, jak kruche potrafią być nowoczesne systemy finansowe. Wystarczy kilka godzin przerwy, by sparaliżować tysiące sklepów i użytkowników.

Czy to przestroga, by nie rezygnować z gotówki całkowicie? Wielu ekspertów mówi jasno: cyfrowy świat potrzebuje planu awaryjnego, nawet jeśli chodzi o coś tak powszechnego jak BLIK.