6000 złotych w 10 ratach po 900, 800 i 500 złotych

Już 1 lipca 2025 roku ruszy kolejna rekrutacja do programu Pierwszy Rok. Jest to inicjatywa prowadzona przez Fundację Edukacyjną Jerzego Juzonia, w ramach której w roku akademickim 2025/2026 zostanie przyznanych 400 stypendiów. Ich wysokość to 6000 złotych, które będzie wypłacane w 10 ratach. Rata w październiku wyniesie 900 zł, w listopadzie i w grudniu po 800 zł, a raty od stycznia do lipca po 500 zł. Stypendium może być przyznane jedynie na okres pierwszego roku studiów. Muszą to być studia stacjonarne (dzienne) podejmowane po raz pierwszy, realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskich uczelniach akademickich.

Dodatkowe warunki, które należy spełnić obok tych już wskazanych to:

- ukończenie dziennej szkoły średniej (dla młodzieży) i zdanie egzaminu maturalnego w 2025 lub 2024 roku,

- zameldowanie na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców przynajmniej od 6 miesięcy,

- średni miesięczny dochód na jednego członka jej rodziny nie przekroczył w 2024 roku kwoty 1700 zł netto,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- posiadanie rachunku bankowego bez przypisanych pełnomocników,

- posiadanie możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej on-line.

Jak ubiegać się o stypendium w roku akademickim 2025/2026

Formularz aplikacyjny będzie aktywny w okresie od 1 lipca 2025 r. do 1 września 2025 r. do godz. 12:00, na stronie internetowej www.fejj.pl. Nie warto jednak zwlekać ze złożeniem wniosku, bo po pierwsze, zgodnie z regulaminem fundacja ma prawo do skrócenia terminu rekrutacji, jeśli liczba złożonych kompletnych wniosków przekroczy limit stypendiów przeznaczonych na dany rok akademicki, a po drugie, gdy liczba osób spełniających kryteria przekracza limit stypendiów przeznaczonych na dany rok akademicki, o pierwszeństwie uzyskania stypendium decyduje data i godzina złożenia wniosku wraz z kompletem potwierdzeń i zaświadczeń, czyli:

- potwierdzeniem z uczelni o przyjęciu na pierwszy rok studiów stacjonarnych,

zaświadczeniem z urzędu miasta (gminy) potwierdzającym zameldowanie na pobyt stały na wsi lub w mieście do 30 tys. mieszkańców kandydata i niepełnoletniego rodzeństwa,

- zaświadczenie potwierdzające dochód każdego z członków rodziny.

Informacje o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium będą wysyłane do kandydatów indywidualnie drogą mailową w terminie do 30 września 2025 r.