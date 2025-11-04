Bon ciepłowniczy 2025 - dla kogo? Kryteria ubiegania się o bon ciepłowniczy 2025

Bon ciepłowniczy jest skierowany do gospodarstw domowych, które spełniają łącznie trzy główne warunki, mające na celu objęcie pomocą najbardziej potrzebujących i tych, którzy ponoszą najwyższe koszty ciepła.

Reklama

Kryterium dochodowe

Wsparcie jest przeznaczone dla rodzin o najniższych dochodach, zagrożonych ubóstwem energetycznym. Pod uwagę brane są przeciętne miesięczne dochody w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Obowiązują następujące progi dochodowe netto:

Gospodarstwo jednoosobowe: Dochód nie może przekroczyć 3272,69 zł miesięcznie.

Gospodarstwo wieloosobowe: Dochód nie może przekroczyć 2454,52 zł netto na osobę miesięcznie.

Należy podkreślić, że zastosowanie ma tzw. zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że nawet jeśli dochód nieznacznie przekroczy ustalony próg, świadczenie nadal przysługuje, ale zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłaty bonu to 20 zł.

Kryterium źródła ogrzewania

Bon ciepłowniczy przysługuje wyłącznie gospodarstwom domowym, które korzystają z ciepła systemowego (z miejskich sieci ciepłowniczych). Oznacza to, że dopłata nie dotyczy osób ogrzewających swoje domy indywidualnymi źródłami ciepła, takimi jak piece na gaz, węgiel czy pompy ciepła.

Kryterium cenowe

Świadczenie jest uzależnione od faktycznej ceny ciepła ponoszonej przez gospodarstwo domowe. Cena ciepła netto, określona na fakturze z ciepłowni, musi wynosić co najmniej 170 zł za gigadżul (GJ). Jest to mechanizm mający gwarantować, że pomoc trafi do tych, którzy są obciążeni najwyższymi cenami ciepła.

Wysokość wsparcia – ile wyniesie bon ciepłowniczy?

Wysokość bonu ciepłowniczego jest bezpośrednio powiązana z ceną ciepła w danej grupie taryfowej i zróżnicowana w zależności od okresu, którego dotyczy wniosek. Świadczenie będzie wypłacane w dwóch etapach: za drugą połowę 2025 roku oraz za cały rok 2026. Wysokość Bonu za drugą połowę 2025 roku (okres: 1 lipca – 31 grudnia 2025 roku):

500 zł – gdy cena ciepła netto wynosi od 170 zł/GJ do 200 zł/GJ.

1000 zł – gdy cena ciepła netto wynosi od 200 zł/GJ do 230 zł/GJ.

1750 zł – gdy cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ.

Wysokość bonu ciepłowniczego za cały rok 2026 (okres: 1 stycznia – 31 grudnia 2026 roku):

1000 zł – gdy cena ciepła netto wynosi od 170 zł/GJ do 200 zł/GJ.

2000 zł – gdy cena ciepła netto wynosi od 200 zł/GJ do 230 zł/GJ.

3500 zł – gdy cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ.

Maksymalna łączna kwota wsparcia w ciągu tych dwóch lat (II połowa 2025 i cały 2026) może wynieść nawet 5250 zł dla najbardziej dotkniętych wzrostem cen.

Bon ciepłowniczy 2025 - wniosek

Aby otrzymać bon ciepłowniczy, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Gospodarstwa domowe mogą wnioskować dwukrotnie, w dwóch turach, odpowiadających okresom rozliczeniowym:

Dla okresu 1 lipca – 31 grudnia 2025 roku: Wnioski będą przyjmowane w terminie od 3 listopada 2025 roku do 15 grudnia 2025 roku.

Dla okresu 1 stycznia – 31 grudnia 2026 roku: Wnioski będą przyjmowane w terminie od 1 lipca 2026 roku do 31 sierpnia 2026 roku.

Wnioski będzie można składać w urzędach gmin lub miast, a także online za pośrednictwem platformy ePUAP lub aplikacji mObywatel. Do wniosku należy dołączyć m.in. fakturę z ciepłowni potwierdzającą cenę ciepła powyżej wymaganego progu. Wypłaty świadczeń za drugą połowę 2025 roku są planowane na I kwartał 2026 roku.

Bon ciepłowniczy 2025 - podsumowanie

Bon ciepłowniczy 2025 to kluczowy element rządowej polityki wsparcia dla osób o niższych dochodach w obliczu kryzysu energetycznego. Szacuje się, że z rozwiązania skorzysta około 400 tysięcy gospodarstw domowych w całym kraju. Koszt programu w ciągu 18 miesięcy to około 900 mln zł. Program ten jest reakcją na specyficzne potrzeby użytkowników ciepła systemowego, równolegle do innych działań, takich jak przedłużenie maksymalnej ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych.