Jak wskazano w raporcie opisującym badanie, 43 proc. ankietowanych pytanych, czy rozważyliby pracę projektową jako jedyną formę zatrudnienia, wskazało, że tak. Taki sam odsetek wskazał, że mógłby spróbować takiego modelu pracy.

Zainteresowanie pracą projektową

ManpowerGroup przekazał ponadto, że podobny odsetek badanych (40 proc.) nie widzi siebie w takiej formie zatrudnienia, a 17 proc. nie ma jeszcze zdania na ten temat.

Zwrócono jednak uwagę, że mimo rosnącego zainteresowania elastycznością w zatrudnieniu, etat wciąż daje największe poczucie bezpieczeństwa. Etat jest najbardziej atrakcyjną formą zatrudnienia dla 81 proc. osób, dla 17 proc. jest nią umowę o pracę na część etatu, dla 11 proc. umowę zlecenie lub o dzieło, a dla kolejnych 11 proc. - kontrakt B2B.

Różnice pokoleniowe

W publikacji wskazano też na występujące wyraźne różnice pokoleniowe w preferowanych formach zatrudnienia. Umowa o pracę na pełen etat dominuje wśród osób w wieku 30–39 lat, gdzie preferuje ją 90 proc. osób oraz w grupie 40–49 lat (85 proc.). Wybiera ją też 82 proc. pięćdziesięciolatków, 75 proc. przedstawiciel pokolenia Z i 70 proc. osób z grupy 60+. Część etatu najczęściej wskazują pracownicy powyżej 60. roku życia (23 proc.). Kontrakty B2B wybierają z kolei najczęściej młodzi, w wieku 18–29 lat - robi tak 15 proc. z nich.

„Na rynku pracy coraz wyraźniej widać dwie równoległe zmiany. Z jednej strony pokolenie Z dużo chętniej niż wcześniejsze generacje wybiera elastyczne formy współpracy takie jak kontrakty B2B, pracę projektową, a także hybrydę kilku aktywności naraz. Dla młodych pracowników autonomia i możliwość samodzielnego kształtowania swojej ścieżki zawodowej są po prostu ważniejsze niż stabilność etatu” - oceniła Marta Szymańska z Manpower, cytowana w raporcie.

Szymańska wróciła przy tym uwagę, że rośnie jednocześnie zainteresowanie elastycznymi formami pracy wśród osób w wieku 60+ - coraz więcej z nich wybiera niepełny etat, aby stopniowo przejść na emeryturę albo pozostać aktywnym zawodowo. „Przy starzejącym się społeczeństwie jest to kierunek, który może realnie odciążyć rynek pracy i pomóc w utrzymaniu kluczowych kompetencji w firmach” - wskazała.

Formy zatrudnienia w zależności od stanowiska

Raport pokazuje też, że podejście do pracy projektowej jako głównego źródła dochodu różni się w zależności od stanowiska. W przypadku wyższej kadry menedżerskiej 61 proc. z niej wskazało, że mogłoby pracować w ten sposób. Wśród asystentów odsetek ten wyniósł 52 proc., a w przypadku średniej kadry menedżerskiej i zarządzającej – po 45 proc. Jednocześnie w przypadku specjalistów 38 proc. przyznało, że mogłoby wykonywać pracę w takim systemie.

„Wśród menedżerów praca projektowa bywa szczególnie ceniona, najczęściej dotyczy projektów strategicznych, transformacyjnych, fuzji i przejęć czy wdrożeń nowych systemów. Dodatkowo udział w projektach pozwala znacząco podnosić kompetencje i wartość rynkową. Różnorodne konteksty, sytuacje i wyzwania przekładają się na bogatsze doświadczenie i w efekcie większe możliwości zarobkowe” – stwierdziła Szymańska.