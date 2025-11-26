Stopa bezrobocia w październiku 2025 r. wyniosła 5,6 proc., wobec 5,6 proc. miesiąc wcześniej - podał GUS, co potwierdziło wcześniejsze szacunki Resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, który wcześniej oceniał, że stopa bezrobocia w październiku wyniosła 5,6 proc.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w październiku 867,3 tys. wobec 866,1 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 114,6 tys. wobec 121,4 tys. poprzednio. (PAP Biznes)

Stopa bezrobocia liczona wg BAEL

Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w III kw. 2025 r. wyniosła w Polsce 3,1 proc. wobec 2,8 proc. kwartał wcześniej i 2,9 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku - podał Główny Urząd Statystyczny.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w III kw. 2025 r. 59,0 proc. wobec 58,3 proc. w poprzednim kwartale, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 57,2 proc., wobec 56,7 proc. poprzednio.

Najwyższe bezrobocie wśród młodych

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano dla osób najmłodszych, tj. w grupie wieku 15-24 lata: 12,4 proc. Dla osób w wieku 25-34 lata stopa bezrobocia wyniosła 4,0 proc., w wieku 35-44 lata – 2,0 proc., a w grupie osób w wieku niemobilnym (45-59/64 lata) – 2,3 proc.

Bez wykształcenia trudniej o pracę

W najlepszej sytuacji nadal pozostają osoby z wykształceniem wyższym – stopa bezrobocia w tej grupie jest najniższa – w III kwartale 2025 r. wyniosła 1,5 proc. Dla osób posiadających wykształcenie policealne lub średnie zawodowe/branżowe stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 3,2 proc., a dla posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe/branżowe – 3,9 proc.

W grupie osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym stopa bezrobocia w analizowanym kwartale wyniosła 5,4 proc. Natomiast najwyższa stopa bezrobocia – 10,0 proc. dotyczyła populacji osób z najniższym poziomem wykształcenia, tj. z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym.

Współczynnik aktywności zawodowej

W III kwartale 2025 r. liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15-89 lat wyniosła 17.923 tys., z tego: 17.361 tys. stanowili pracujący, natomiast 562 tys. – bezrobotni. Populacja biernych zawodowo w tej grupie wieku liczyła 12.440 tys. osób.

Zbiorowość aktywnych zawodowo znacznie zwiększyła się w stosunku do II kwartału 2025 r. (o 222 tys. osób, tj. o 1,3 proc.), a także w odniesieniu do III kwartału 2024 r. (o 125 tys., tj. o 0,7 proc.).

Współczynnik aktywności zawodowej dla populacji osób w wieku 15-89 lat wyniósł 59,0 proc. i zwiększył się zarówno w porównaniu z II kwartałem 2025 r. (o 0,7 p. proc.), jak i z III kwartałem 2024 r. (o 0,4 p. proc.).

Mężczyźni są bardzie aktywni zawodowo

Omawiany wskaźnik był wyższy dla mężczyzn niż kobiet – w III kwartale 2025 r.: 65,8 proc. wobec 52,8 proc. (odpowiednie wartości dla osób w wieku produkcyjnym to 82,5 proc. dla ogółu populacji w tym wieku: 84,8 proc. w przypadku mężczyzn i 79,9 proc. w przypadku kobiet). Analogiczne wskaźniki dla mieszkańców miast oraz mieszkańców wsi wyniosły odpowiednio: 59,4 proc. i 58,5 proc. (w wieku produkcyjnym: 84,4 proc. i 79,8 proc.).

W III kwartale 2025 r. populacja pracujących w wieku 15-89 lat liczyła 17.361 tys. osób i zwiększyła się zarówno w odniesieniu do II kwartału 2025 r. (o 163 tys. osób, tj. o 0,9 proc.), jak i do III kwartału 2024 r. (o 84 tys. osób, tj. o 0,5 proc). Liczba osób pracujących w wieku produkcyjnym w III kwartale 2025 r. wyniosła 16.505 tys. W porównaniu z II kwartałem 2025 r. odnotowano wzrost tej grupy osób - o 113 tys., tj. o 0,7 proc. natomiast względem III kwartału 2024 roku - wzrost o 46 tys. osób, tj. o 0,3 proc.

Wyniki BAEL wskazują m.in., że w III kwartale 2025 r.:

- 16.077 tys. osób (tj. 92,6 proc.) wykonywało pracę w pełnym wymiarze czasu, natomiast 1.283 tys. (tj. 7,4 proc.) pracowało w niepełnym wymiarze

- w sektorze prywatnym pracowało 13.067 tys. osób, co stanowiło 75,3 proc. wszystkich pracujących, a w sektorze publicznym 4.294 tys. osób

– 24,7 proc. ogółu pracujących, - średnia liczba godzin przepracowanych w badanym tygodniu w głównym miejscu pracy wyniosła 39,4 godzin,

- zdecydowana większość pracowników zatrudnionych w firmach/instytucjach publicznych lub u prywatnego pracodawcy wykonywała swoją pracę w oparciu o umowę na czas nieokreślony (83,7 proc., tj. 11.802 tys. osób).