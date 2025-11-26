Nowe zasady i opłaty dla emerytów mieszkających w Ośrodkach Zbiorowego Zakwaterowania (OZZ) w 2025 roku

Od 1 listopada 2025 roku w Polsce zaczęła obowiązywać nowa opłata dla emerytów korzystających z Ośrodków Zbiorowego Zakwaterowania (OZZ). Emeryci, którzy pobierają polską emeryturę, muszą uiszczać opłatę w wysokości 15 zł za każdy dzień pobytu w OZZ, comiesięcznie wynosi około 450 zł, niezależnie od wysokości ich świadczenia emerytalnego. Ta zmiana dotyczy wszystkich beneficjentów OZZ, którzy wcześniej mogli płacić tylko część ustalonej stawki – teraz opłata jest obowiązkowa w pełnej wysokości.

Reklama

Wprowadzenie nowej opłaty dla emerytów

Wprowadzenie tej opłaty wzbudziło wiele kontrowersji i sprzeciw ze strony emerytów oraz organizacji społecznych, które krytykują ustalone koszty jako zbyt wysokie, zwłaszcza dla osób z niskimi emeryturami. Nowe przepisy równocześnie ograniczają prawo do pobytu w OZZ dla osób, które nie będą mogły uiszczać opłaty, zmuszając ich do usamodzielnienia się lub poszukiwania alternatywnych miejsc zakwaterowania.

W odpowiedzi na te zmiany rząd uruchomił program "Wspólnie do niezależności", który ma pomagać mieszkańcom OZZ w osiągnięciu samodzielności poprzez wsparcie finansowe, doradztwo zawodowe oraz różne kursy, w tym językowe. Program ma na celu ułatwienie emigrantom i seniorom usamodzielniania się poza OZZ.

Zmiany te wynikają z ustawy podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego i obejmują także nowe zasady dla osób z niepełnosprawnościami, seniorek, kobiet w ciąży oraz innych grup wrażliwych, chociaż w przypadku emerytów opłata jest jednakowa bez względu na status społeczny czy zdrowotny.

Nowa obowiązkowa opłata dla emerytów – 15 zł dziennie, czyli 450 zł miesięcznie. To 5400 zł rocznie!

Kluczową zmianą dla grupy seniorów pobierających polską emeryturę, którzy w dalszym ciągu będą mogli zamieszkiwać w OZZ, jest wprowadzenie stałej, zryczałtowanej opłaty.

Wysokość opłaty: 15 zł za każdy dzień pobytu.

Wpływ na emeryturę: Opłata ta jest stała i naliczana bez względu na wysokość pobieranej emerytury. Oznacza to miesięczny koszt rzędu 450 zł (przy 30 dniach).

Termin wejścia w życie: Nowe zasady zaczęły obowiązywać 1 listopada 2025 roku.

Nowe regulacje są częścią szerszych zmian prawnych, mających na celu uregulowanie kwestii związanych z pobytem w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, szczególnie w kontekście pomocy dla obywateli Ukrainy.

Kto zachowa prawo do zamieszkiwania w OZZ?

W świetle nowych przepisów, zamieszkiwanie w Ośrodkach Zbiorowego Zakwaterowania będzie nadal możliwe przede wszystkim dla osób, które ze względu na swój stan zdrowia lub sytuację życiową wymagają szczególnego wsparcia. Dotyczy to m.in.:

Osób z orzeczoną niepełnosprawnością (wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu).

Seniorów, których zdolność do samodzielnego prowadzenia życia w mieszkaniu jest ograniczona.

Innych grup, zgodnie ze szczegółowymi zapisami ustawy.

Warto zaznaczyć, że w stosunku do osób, które wcześniej były zwolnione z opłat (tzw. zwolnienie humanitarne) lub płaciły wyższe stawki (50 proc. lub 75 proc. kosztu pobytu), nowe przepisy wprowadzają zasadę weryfikacji prawa do dalszego pobytu.

Dofinansowanie wczasów dla emerytów – alternatywy wypoczynku

Należy odróżnić powyższe zmiany dotyczące Ośrodków Zbiorowego Zakwaterowania (OZZ) od możliwości dofinansowania do tradycyjnego wypoczynku, które często jest mylnie kojarzone z "ośrodkami OZZ" (w znaczeniu ośrodków związków zawodowych lub zakładów pracy). Dla emerytów, którzy chcą skorzystać z oferty wypoczynkowej, w 2025 roku dostępne są nadal inne formy wsparcia:

Dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – "Wczasy pod Gruszą". O dofinansowanie do wypoczynku biegać się mogą emeryci i renciści, którzy są byłymi pracownikami przedsiębiorstw posiadających Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wysokość dofinansowania zależy od wewnętrznego regulaminu Funduszu oraz sytuacji materialnej uprawnionego (kryterium socjalne). Wniosek składa się u byłego pracodawcy. Turnusy Rehabilitacyjne z PFRON. Seniorzy z orzeczeniem o niepełnosprawności (w tym także osoby pobierające emeryturę/rentę) mogą otrzymać dofinansowanie do udziału w turnusach rehabilitacyjnych. Aby otrzymać pieniądze, konieczne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz spełnienie kryterium dochodowego (np. dochód na osobę nie może przekroczyć określonego procentu przeciętnego wynagrodzenia). Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności i może wynosić od 20 proc. do 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia, sięgając nawet kilku tysięcy złotych. Wniosek składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).

Nowa obowiązkowa opłata dla seniorów od 1 listopada 2025 - podsumowanie najważniejszych informacji

Nowa opłata w wysokości 15 zł dziennie dotyczy przede wszystkim seniorów/emerytów, którzy są zakwaterowani w Ośrodkach Zbiorowego Zakwaterowania (OZZ) objętych nowymi przepisami. Pozostałe formy wsparcia na wypoczynek, takie jak dofinansowania z ZFŚS czy PFRON, funkcjonują na podstawie dotychczasowe zasady i kryteria dochodowe.