KGHM może wnioskować o zawieszenie podatku miedziowego jeśli odczuje kryzys



Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź może wnioskować o zawieszenie pobierania od spółki podatku od wydobycia niektórych kopalin, tzw. podatku miedziowego, jeśli mocno odczuje sytuację kryzysową związaną z pandemią koronawirusa, poinformował prezes Marcin Chludziński.

"My ze swojej strony zwróciliśmy się również o rozważenie potencjalnych możliwości wsparcia firmy, jeśli chodzi o pewne zawieszenia różnego typu instrumentów, ale to jest kwestia tego, że to może nastąpić dopiero, kiedy odczujemy realnie skutki tego kryzysu, jeśli będzie mniejsza sprzedaż. Będziemy bardziej o to prosić, kiedy realnie mocno odczujemy sytuację kryzysową" - powiedział Chludziński podczas konferencji prasowej.

Wcześniej, podczas konferencji prezes mówił, że grupa nie odnotowała zmian popytu na swoją produkcję w związku z pandemią koronawirusa.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)