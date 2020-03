Biedronka wprowadziła zbliżeniowe transakcje do 100 zł bez PIN-u



Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Biedronka wprowadziła możliwość zapłaty zbliżeniowo za zakupy do 100 zł bez konieczności potwierdzania ich kodem PIN we wszystkich sklepach sieci w Polsce, podała spółka. Ponad 6,7 tys. terminali zostało dostosowanych do nowego limitu od piątku 20 marca, a kolejne dołączą w weekend.

"20 i 21 marca wdrażamy wielką zmianę we wszystkich naszych sklepach, których mamy ponad 3 000 w całym kraju - terminale płatnicze zaczną obsługiwać podwyższone limity płatności zbliżeniowych. Wierzymy, że dzięki temu klienci będą mogli wygodniej i jeszcze bezpieczniej dokonywać płatności. Przypominam również, że korzystanie z karty lojalnościowej Moja Biedronka nie wymaga jej fizycznego podawania kasjerowi - wystarczy pokazać numer telefonu zapisany na karteczce czy ekranie telefonu lub po prostu go podyktować" - powiedziała dyrektor działu skarbca w sieci Biedronka Lidia Stegenta-Głowala, cytowana w komunikacie.

Powyższe transakcje są możliwe dzięki współpracy sieci Biedronka z agentem rozliczeniowym, którym jest Bank Pekao, podano także.

Na koniec 2019 r. sieć Biedronki liczyła 3 002 sklepy, z czego ok. 50% zostało otwartych lub zmodernizowanych w ostatnich 5 latach.

(ISBnews)