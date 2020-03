ECC Games liczy na większy sukces 'Drift21' dzięki współpracy z 505 Games



Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - ECC Games po podpisaniu umowy na wydanie "Drift21" z globalnym wydawcą 505 Games liczy na dotarcie do większej liczby klientów, poinformowała spółka. Spółka planuje także produkcję co najmniej dwóch tytułów, opartych o nowy silnik realizowane w ramach projektu GearShift.

"W listopadzie rozpoczęliśmy negocjacje z firmą 505 Games, zainteresowaną wydaniem gry 'Drift21', w rezultacie czego miesiąc później została podpisana umowa wydawnicza wraz z udzieleniem licencji wyłącznej na wydanie naszego projektu. Jednocześnie wygasła umowa wydawnicza z Grupą PlayWay. Uznaliśmy, że współpraca z 505 Games umożliwi nam dotarcie do szerszego grona odbiorców. Co ważne, wciąż otrzymujemy wsparcie marketingowe od firmy PlayWay" - powiedział prezes Piotr Wątrucki, cytowany w komunikacie.

Jak podaje spółka, 505 Games to jeden z największych i najbardziej renomowanych wydawców globalnych, posiadający w swoim portfolio między innymi takie jak tytuły "Assetto Corsa", czy "Asseto Corssa Competizione". Gry te osiągnęły olbrzymi sukces sprzedażowy i są uznawane za jedne z najlepszych symulatorów wyścigów samochodowych.

W 2020 roku ECC Games rozpoczęło realizację projektu GearShift, silnika zachowania pojazdów ze zintegrowanym modułem generowania tras w dynamicznym środowisku gier, szczególnie symulatorów sportów motoryzacyjnych dla platformy Unreal Engine. We wrześniu 2019 roku został on zakwalifikowany do dofinansowania z programu GameINN Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Łączny koszt projektu opiewa na ponad 6,8 mln zł, kwota dofinansowania dla ECC Games wynosi 4,9 mln zł.

"Jednym z naszych kluczowych założeń jest produkowanie zaawansowanych gier o tematyce motoryzacyjnej. Jesteśmy przekonani, że dzięki innowacyjnym narzędziom, takim jak 'GearShift', będzie to możliwe. Planujemy produkcję co najmniej dwóch tytułów, opartych o ten silnik. Gry będą sprzedawane w formie cyfrowej poprzez platformy sprzedażowe: Steam, Appstore, Googleplay" - dodał Wątrucki.

W ubiegłym tygodniu spółka otrzymała zawiadomienie od MetLife TUnŻiR, które działając w porozumieniu z MetLife TFI, zawarło transakcję nabycia akcji spółki.

"W wyniku zawartej transakcji fundusze te łącznie przekroczyły 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu naszej firmy. Ich obecne zaangażowanie wynosi blisko 5,8%" - powiedział prezes ECC Games.

ECC Games poinformowało także raportem bieżącym, że w ocenie zarządu spółki, nadzwyczajna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i pandemii COVID-19, nie ma obecnie istotnego wpływu na jej sytuację finansową oraz najbliższe plany związane z realizowanymi projektami.

"W 2019 roku wypracowaliśmy ponad 3,3 mln zł przychodów ze sprzedaży netto oraz ponad 1,5 mln zł zysku netto, co w porównaniu do poprzedniego okresu jest wynikiem lepszym o przeszło 200%. Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży produktów był tytuł 'Car Mechanic Simulator', który wygenerował 1,9 mln zł przychodów - 0,9 mln zł na urządzeniach mobilnych i 1 mln zł na konsoli Nintendo Switch. Łączna liczba instalacji gry do dziś wynosi 21 mln, co w naszej ocenie jest bardzo dobrym wynikiem" - podsumował prezes ECC Games.

ECC Games S.A. to studio deweloperskie z Warszawy, które zajmuje się tworzeniem gier na platformy mobilne oraz PC. Na swoim koncie mają m.in. "Car Mechanic Simulator" w wersji dla iOS i Androida. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w lutym 2019 r.

(ISBnews)