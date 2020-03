Budimex, Ciech i partnerzy mają list intencyjny ws. budowy instalacji TPO



Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Budimex oraz FBSerwis (spółka zależna w 100% od Budimeksu) zawarły z Ciech S.A., Ciech Soda Polska, EEW Energy from Waste, EEW Energy from Waste Polska oraz Gminą Janikowo list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy w zakresie realizacji inwestycji polegającej na budowie przez EEW, EEW Polska i FBSerwis instalacji do termicznego przekształcania odpadów na nieruchomości należącej do Ciech Soda Polska, podał Budimex.

"Celem podpisania listu intencyjnego jest uregulowanie zasad współpracy stron w związku z przygotowaniem i realizacją inwestycji, w tym: współpraca w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę, pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w tej instalacji. Spodziewanym terminem uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń jest 2023 r. Przewidywane najwcześniejsze uruchomienie instalacji dotyczy końca 2025 roku. Poza zobowiązaniem stron do działania w dobrej wierze oraz lojalnej współpracy w celu realizacji inwestycji, list nie tworzy jakichkolwiek zobowiązań pomiędzy stronami. Realizacja inwestycji jest uzależniona od ziszczenia się wielu niepewnych warunków, w tym od pozyskania wszystkich wymienionych powyżej zgód i pozwoleń" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z treścią listu, w przypadku, gdy do dnia 1 lutego 2021 roku instalacja nie zostanie uwzględniona na liście (tj. na "Ministerialnej Liście Instalacji"), która zostanie opublikowana przez ministra właściwego do spraw klimatu w formie rozporządzenia - list intencyjny ulega automatycznemu wygaśnięciu w tej dacie, podano także.

Zgodnie z ustaleniami, inwestycja będzie prowadzona i w całości finansowana przez spółkę celową powołaną przez EEW lub EEW Polska, potencjalnie z udziałem kapitałowym FBSerwis. Instalacja będzie zasilana odpadami kalorycznymi pochodzącymi od FBSerwis i spółek z Grupy FBSerwis, dostarczanymi na podstawie długoletniego kontraktu na dostawę odpadów-paliwa do instalacji. Planowane moce przerobowe instalacji do termicznego przekształcania odpadów to 280 000 ton odpadów/rok, wyjaśniono.

"Budimex zobowiązał się wspierać FBSerwis w przedsięwzięciu swoimi zasobami ludzkimi, technicznymi i finansowymi. Jednocześnie z uwagi na swoje wieloletnie i bogate doświadczenie w realizacji dużych inwestycji przemysłowych, w przypadku spełnienia się warunków pozwalających na realizację inwestycji, Budimex wyraził w liście intencyjnym zainteresowanie realizacją inwestycji w charakterze generalnego wykonawcy" - czytamy dalej,

Budimex zakłada, że w sytuacji ziszczenia się wszystkich warunków umożliwiających realizację inwestycji, udział FBSerwis w inwestycji, w szczególności poprzez zawarcie długoterminowej umowy dostawy odpadów, będzie miało pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe FBSerwis oraz Grupy Budimex poprzez zapewnienie stałego odbioru po stałej cenie frakcji kalorycznej odpadów z instalacji komunalnych, których operatorem są spółki z Grupy FBSerwis, a tym samym zmniejszenie kosztów zagospodarowania frakcji wysokokalorycznej, dodano.

Jednocześnie pomiędzy Ciech, Ciech Soda Polska, EEW, EEW Polska oraz FBSerwis zostało podpisane memorandum of understanding (MoU). W ramach MoU strony ustaliły wewnętrznie dalsze szczegóły współpracy, w tym podpisanie umowy o realizacji inwestycji, umowy dotyczącej udostępnienia przez Ciech Soda Polska S.A. nieruchomości pod budowę instalacji, umowy dostawy energii cieplnej do zakładu spółki zależnej w Janikowie, długoterminowego kontraktu na dostawę odpadów, zakończono w raporcie.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.

