Włochy: Wprowadzenie biletów wstępu do Wenecji przełożone o rok

Źródło: PAP

Władze Wenecji, niemal całkowicie opustoszałej z powodu epidemii koronawirusa we Włoszech, postanowiły przełożyć na przyszły rok wprowadzenie biletów za wstęp do miasta. Miały one obowiązywać od 1 lipca, by uregulować napływ turystów.