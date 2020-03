Grupa Lotos uruchomiła 506. stację paliw w sieci Lotos



Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Spółka Lotos Paliwa - spółka zależna Grupy Lotos - otworzyła 506. stację paliw w swojej sieci, podała spółka. Nowa stacja znajduje się w Łapach, w woj. podlaskim, na przecięciu dróg wojewódzkich DW 681 oraz DW 682.

"To 194 stacja franczyzowa w naszej sieci. Mimo stanu zagrożenia epidemicznego, udało nam się zrealizować z sukcesem ten projekt. To efekt determinacji i zaangażowania franczyzobiorcy oraz całego zespołu Lotos Paliwa. To także dowód zaufania do siły naszej marki" - powiedział wiceprezes ds. handlu detalicznego Lotos Paliwa Adam Pawłowicz, cytowany w komunikacie.

Stacja w Łapach usytuowana jest przy drodze wojewódzkiej nr 682, z możliwością wjazdu z obu kierunków ruchu. Uzupełnieniem oferty dla klientów stacji są dwie myjnie: automatyczna i ręczna oraz możliwość wykonania przeglądu rejestracyjnego w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Na stacji znajduje się również parking dla samochodów osobowych na ok. 20 miejsc, poinformowano.

Stacja przeszła metamorfozę ze stacji lokalnej do najnowszego standardu Lotos. Przeprowadzono generalny remont budynku, m.in. wyburzono część ścian, zmodernizowano elewację, wymieniono całą stolarkę okienną z drzwiami. Zaprojektowano i wykonano nowe toalety, została wymieniona podłoga i sufit podwieszany, zmienił się układ sklepu, lada kasowa została przeniesiona w inne miejsce, podkreślono.

"Marka Lotos jest ceniona na Podlasiu ze względu na bardzo dobrą jakość paliwa, nowoczesny wygląd stacji i wnętrze sklepu oraz szeroką ofertę produktów w sklepie i gastronomii" - dodał kierownik operacyjny Sieci DOFO odpowiedzialny za pozyskiwanie stacji franczyzowych w tym regionie Marek Laskowski.

Łącznie w województwie podlaskim funkcjonują 23 stacje Lotos: 14 w formacie Premium i 9 w formacie Optima. W sumie w sieci Lotos działa 506 stacji, w tym 312 własnych i 194 franczyzowych. Zgodnie ze strategią, liczba stacji systematycznie rośnie, podsumowano.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)