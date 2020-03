Benchmarkowy wskaźnik Stoxx 600 Europe zwyżkuje o ponad 2 proc. Na zielono świecą wskazania wszystkich 19 sektorów, na czele z branżą finansową i naftową. Nieco słabiej radzą sobie spółki z sektora farmaceutycznego i spożywczego.

Kontrakty na indeksy w USA rosną po ponad 1 proc.

W Azji Nikkei 225 zyskał 8,07 proc., SCI w Szanghaju wzrósł o ponad 2 proc. Hang Seng w Hongkongu zwyżkuje o 3,96 proc.

Amerykańscy demokratyczni i republikańscy senatorzy oraz urzędnicy administracji prezydenta Donalda Trumpa osiągnęli porozumienie w sprawie ustawy o bodźcach ekonomicznych w celu złagodzenia skutków epidemii koronawirusa dla gospodarki. Pakiet stymulacyjny ma wynieść ok. 2 bln USD.

Szczegóły pakietu nie zostały jeszcze ujawnione, ale negocjatorzy pracowali nad pakietem obejmującym miliardy USD pomocy dla firm, stanów i miast, czeki dla więszości Amerykanów, pożyczki i pomoc dla małych firm na utrzymanie ich payrollsów, bardziej eskpansywne ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, odroczenie podatków i wiele innych przepisów.

Wcześniej w tym tygodniu Rezerwa Federalna USA poinformowała, że uruchomi zakup nieograniczonej liczby obligacji w celu utrzymania niskich kosztów finansowania zewnętrznego i ustanowi programy zapewniające przepływy kredytowe do korporacji, a także do władz stanowych i lokalnych.

"Działania wspierające gospodarki są wdrażane dość szybko, a to doceniają globalni inwestorzy" - mówi Takeru Ogihara, główny strateg Asset management One.

"Pakiet USA o wartości 2 bilionów dolarów jest znaczny i będzie miał bardziej bezpośredni wpływ na cykl koniunkturalny niż polityka pieniężna" - dodaje.

Hajime Sakai, główny zarządzający funduszami w Mito Securities, wskazuje, że trzeba poczekać na dane o skali epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych i Europie.

"Dopóki nie widać spowolnienia tempa zarażenia koronawirusem w Stanach Zjednoczonych i Europie, trudno powiedzieć, czy na rynkach osiągnęliśmy już dno cen akcji" - uważa Sakai.

Na rynku walutowym euro kosztuje 1,0803 USD, wyżej o 1 proc., brytyjski funt zyskuje 0,5 proc. do 1,1819 USD, a japoński jen traci 0,2 proc. do 111,44 za 1 USD.

Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb do 0,84 proc., 10-letnich bundów zniżkuje o 1 pb do -0,33 proc., a 10-letnich brytyjskich papierów skarbowych spada o 1 pb do 0,472 proc.

Ropa WTI na NYMEX drożeje o 2,30 proc. do 24,57 USD, a Brent na ICE zyskuje 1,36 proc. do 27,58 USD/b.

Złoto tanieje o 1,9 proc. do 1.601,49 USD za uncję.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.30

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 2768,17 1,95 16,03 -22,51 -16,13 -26,09 DAX Niemcy 9945,60 2,53 17,81 -22,24 -12,35 -24,93 FTSE 100 W.Brytania 5524,57 1,44 8,74 -21,28 -23,03 -26,75 CAC 40 Francja 4331,37 2,09 15,35 -23,74 -17,66 -27,55 IBEX 35 Hiszpania 6906,50 2,82 10,07 -25,34 -24,76 -27,67 FTSE MIB Włochy 17328,85 2,24 14,61 -24,95 -17,72 -26,28

