W lecie pomoc wojskowa dla Ukrainy zmniejszyła się

Według najnowszego raportu IfW Kiel, kraje europejskie udzieliły Ukrainie w lipcu i sierpniu łącznie 3,3 mld euro pomocy wojskowej, czyli średnio około 1,65 mld euro miesięcznie. To o 57 proc. mniej niż w pierwszej połowie roku. Spadek w ujęciu globalnym był nieco mniejszy (43 proc.) ze względu na duży pakiet wsparcia przekazanego Kijowowi w sierpniu przez Kanadę.

– Europa ogranicza swoje wsparcie militarne. Kluczowe będzie teraz to, jak liczby te będą się kształtować jesienią – podkreślił dyrektor ds. badań w IfW Christoph Trebesch.

Wydano już niemal 2 mld dol. USA zachęcają do dalszych zakupów

Większość pomocy wojskowej w miesiącach letnich została przekazana za pośrednictwem nowego mechanizmu NATO pod nazwą PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Fundusz ten uzgodniono w lipcu, podczas spotkania sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Ma on umożliwiać krajom sojuszu finansowanie dostaw amerykańskiej broni dla Ukrainy "z półki".

Do końca sierpnia do inicjatywy przystąpiło osiem państw: Belgia, Kanada, Dania, Niemcy, Łotwa, Holandia, Norwegia i Szwecja, przekazując łącznie 1,9 mld euro. Sekretarz obrony USA Pete Hegseth przed spotkaniem szefów resortów obrony państw NATO w Brukseli w środę zachęcił sojuszników do większych zakupów.

– Jeśli czegoś nauczyliśmy się pod rządami prezydenta Trumpa, to aktywnego stosowania pokoju poprzez siłę. Pokój osiąga się, gdy jest się silnym, a nie wtedy, gdy używa się mocnych słów lub grozi palcem – podkreślił wchodząc na spotkanie ministrów.

Jak zaznaczył, pokój osiąga się, gdy dysponuje się silnymi i realnymi możliwościami, które szanują przeciwnicy.

– Wierzę, że to robią właśnie sojusznicy i że na tym polega inicjatywa PURL. Oczekujemy więc dzisiaj, że kolejne kraje przekażą jeszcze więcej, że zakupią jeszcze więcej, aby zapewnić Ukrainie pokojowe zakończenie konfliktu - powiedział szef Pentagonu.

Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. do końca sierpnia 2025 r. Europa przekazała Ukrainie łącznie 83 mld euro pomocy wojskowej, a Stany Zjednoczone - 64,6 mld euro. USA były głównym dawcą pomocy militarnej do końca 2024 r. Europa zdetronizowała je, gdy w styczniu tego roku do Białego Domu wrócił Donald Trump, który ograniczył wsparcie dla Kijowa.

Wsparcie finansowe i humanitarne pozostaje stabilne

Według raportu IfW mimo spadku pomocy militarnej, wsparcie finansowe i humanitarne pozostało stabilne – w lipcu i sierpniu wyniosło 7,5 mld euro, z czego 86 proc. pochodziło z Unii Europejskiej, w tym z programu Ukraine Facility i mechanizmu pożyczkowego ERA.

– Ogólny poziom wsparcia finansowego i humanitarnego utrzymuje się na stosunkowo stabilnym poziomie mimo braku nowych amerykańskich wkładów. Teraz kluczowe jest, aby podobna stabilność utrzymała się również w pomocy wojskowej – Ukraina jest od niej zależna, by utrzymać obronę na froncie – zaznaczył Trebesch.