"Poprawa nastrojów na rynkach, którą obserwujemy, jest wynikiem porozumienia amerykańskiego rządu w sprawie ogromnego pakietu stymulacyjnego i ogłoszonego wcześniej nieograniczonego skupu aktywów przez Fed. To, co również wspiera rynki, to spowalniające tempo zakażeń we Włoszech. Zaczyna się klarować, jak może wyglądać czarny scenariusz. Jednocześnie główne światowe instytucje i rządy zrobiły bardzo dużo, żeby ratować sytuację. W tym otoczeniu złoty lekko się umacnia i w ciągu tygodnia kurs EUR/PLN może dotrzeć do poziomu 4,55" - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego, Piotr Popławski.

Amerykańscy demokratyczni i republikańscy senatorzy oraz urzędnicy administracji prezydenta Donalda Trumpa osiągnęli porozumienie w sprawie ustawy o bodźcach ekonomicznych w celu złagodzenia skutków epidemii koronawirusa dla gospodarki. Pakiet stymulacyjny ma wynieść ok. 2 bln USD.

RYNEK DŁUGU

Podczas środowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego doszło do kilkunastopunktowych wahań. Początkowo rentowności rosły o około 20 pb na środku i długim końcu krzywej, jednak w dalszej części dnia wzrosty te zmalały o połowę. Dochodowość krajowych 2-latek pozostawała bez większych zmian.

"Na krajowym rynku długu w dalszym ciągu płynność jest niska i sytuacja raczej się nie poprawi, gdyż NBP zebrał z rynku sporą liczbę obligacji. Papiery, które pozostały na rynku, znajdują się w portfelach instytucji, które nie chcą lub nie mogą ich sprzedać. Przez to płynność na rynku obligacji między bankami jest niewielka, a skoki cen papierów mogą występować regularnie. Natomiast, skala działań NBP sugeruje, że popyt na krajowe obligacje ze strony polskich banków będzie bardzo duży, choćby z tego względu, że z końcem kwietnia na rynek trafi 40 mld zł wynikających z obniżenia rezerwy obowiązkowej. Pomijając sporą zmienność w cenach obligacji, w najbliższym czasie trend dla rentowności powinien być spadkowy" - powiedział Popławski.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,788 proc. (-3 pb), a niemieckich -0,323 proc. (bez zmian).

środa środa wtorek 15.58 9.36 15.48 EUR/PLN 4,5838 4,5963 4,5972 USD/PLN 4,2421 4,2436 4,2615 CHF/PLN 4,3274 4,3274 4,3422 EUR/USD 1,0805 1,0831 1,0788 PS0422 0,82 0,84 0,82 PS1024 1,26 1,41 1,27 DS1029 1,83 1,95 1,74

(PAP Biznes)