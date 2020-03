Szefowa resortu rozwoju uczestniczyła w czwartek w wideokonferencji dotyczącej rozwiązań zawartych w Tarczy Antykryzysowej.

Jak podkreśliła, ustawa będzie "adresować terminy administracyjne wyczerpujące się z końcem marca".

Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, jak powiedziała, zostaje przesunięty m.in. obowiązek składania sprawozdań finansowych. "Ten, który mamy na koniec marca - przesuwamy na początek lipca" - powiedziała.

"Rozliczenie PIT dla osób fizycznych zostanie przesunięte do końca maja. Podobnie jak CIT, już jest opublikowane rozporządzenie CIT-8, przesunięte również na koniec maja" - podkreśliła.

Emilewicz wyjaśniła, że wszystkie elementy tarczy, które są dzisiaj zapisane w ustawie, jeśli odnoszą się do płacy minimalnej, "referują do płacy minimalnej z tego roku, czyli do kwoty 2 tys. 600 zł". "Od tego poziomu liczone są: (świadczenie przysługujące w wysokości -PAP) 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, postojowe, itd" - mówiła.

Projekt tzw. Tarczy antykryzysowej został przyjęty przez rząd, wysłany do Sejmy i Rady Dialogu Społecznego - poinformowała w czwartek minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Celem Tarczy jest zmniejszenie negatywnego wpływu epidemii koronawirusa na polską gospodarkę.

Tarcza to zestaw kilku projektów ustaw przygotowanych m.in. przez resorty rozwoju, finansów i Ministrostwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według Ministerstwa Rozwoju jej wartość to co najmniej 10 proc. polskiego PKB.

>>> Czytaj też: ZUS policzy umowy o dzieło. Trwa szlifowanie specustawy koronawirusowej