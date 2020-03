Pieniądze mają zostać wykorzystane na zakup sprzętu ochronnego oraz inną niezbędną pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji w związku z pandemią.

"Uważam, że jesteśmy sportowcami w dużej mierze dzięki waszemu wsparciu i teraz pora na to, aby wasi sportowcy was nie zawiedli. Doszliśmy do wniosku z Pau, że czas na to, by ruszyć z inicjatywą, która - mamy nadzieję - zjednoczy cały hiszpański sport w geście solidarności i będzie dobrym przykładem jedności we wsparciu Czerwonego Krzyża. Cel jest jasny - zebrać 11 mln euro, by pomóc 1,35 mln osób. Wierzymy, że cały hiszpański sport nas wesprze. Ja i Pau przekazaliśmy już swoje wpłaty i liczymy, że przyczynisz się do tego, by było to nasze największe zwycięstwo" - podkreślił Nadal w nagranym w związku z tą akcją filmie.

Szybko na ten apel odpowiedzieli słynny bramkarz piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii Iker Casillas oraz dwukrotny mistrz świata Formuły 1 Hiszpan Fernando Alonso.

W Hiszpanii - według oficjalnych danych - liczba przypadków zakażenia koronawirusem przekroczyła 58 tysięcy, odnotowano ponad 4 tysiące zgonów. (PAP)