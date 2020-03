Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami jeżeli przewoźnik lotniczy wykorzystał na start lub lądowanie przyznany slot przez co najmniej 80 proc. czasu w danym sezonie, zachowa go w następnym. W przeciwnym razie może on zostać przyznany innej linii lotniczej.

Komisja Europejska, zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji w tym sektorze w wyniku pandemii koronawirusa, zaproponowała zawieszenie tych regulacji. Projekt zakłada, że przewoźnicy będą mogli utrzymać sloty, nawet jeśli nie wykorzystują ich w tym sezonie w 80 proc.

"Rezygnacja z zasady +wykorzystaj lub strać+ do października pomoże liniom lotniczym złagodzić poważne skutki gospodarcze i zagwarantuje im pewność przez cały sezon letni" - powiedział Oleg Butković, chorwacki minister ds. transportu, cytowany w komunikacie Rady.

Zawieszenie przepisów będzie obowiązywać od 1 marca do 24 października 2020 r. Będzie obowiązywać również z mocą wsteczną od 23 stycznia do 29 lutego 2020 r. w przypadku lotów między UE a Chinami lub Hongkongiem.

Jeśli obecna poważna sytuacja utrzyma się, zawieszenie przepisów może zostać szybko przedłużone na mocy aktu delegowanego Komisji.

Rada podjęła decyzję w procedurze pisemnej. Parlament Europejski poparł propozycję 26 marca. Obie instytucje negocjowały i rozpatrzyły wniosek KE w trybie pilnym.

Nowe rozporządzenie ma zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 31 marca 2020 r.

