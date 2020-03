Francuskie koncerny motoryzacyjne Renault i PSA Peugeot Citroen przygotowują linie produkcyjne zdolne wytwarzać respiratory, pierwsze 500 sztuk powstanie w ciągu tygodnia – powiedział Marchiol w wywiadzie dla publicznego nadawcy France Info.

Renault współpracuje z kilkoma firmami przy tworzeniu linii produkcyjnych, m.in. STMicroelectronics, Michelin oraz państwowo-publicznym ośrodkiem ds. energii atomowej i energii alternatywnych CEA.

Pierwsze respiratory Renault zostaną wyprodukowane przy użyciu drukarek 3D. Koncern wykorzystał już drukarki 3D w zeszłym tygodniu w Hiszpanii do produkcji sprzętu ratowniczego – informuje magazyn „L’Usine Nouvelle”.

PSA pracuje również nad uruchomieniem części do respiratorów w zakładzie w podparyskim Poissy. „Inicjatywy tego rodzaju nie są łatwe do wdrożenia” - mówi rzecznik grupy, cytowany przez dziennik „Le Parisien”. PSA podejmie współpracę z francuskim producentem Air Liquide, który będzie dostarczał komponenty do produkcji.

Air Liquide ogłosił w ubiegłym tygodniu, że instaluje dodatkową linię montażową w tym celu.

