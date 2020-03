MS z aprobatą ws. zmian przepisów o ojcostwie, jeśli dziecko urodziło się po rozwodzie

Źródło: PAP

Z aprobatą należy się odnieść do propozycji uregulowania problematyki pochodzenia dziecka w sytuacji, gdy dziecko to urodziło się przed upływem 300 dni od prawomocnego orzeczenia rozwodu - napisał wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski do RPO.