Getin Holding: Nastąpiło przeniesienie 100% kapitału Carcade na 2 podmioty



Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Zgodnie z przepisami Federacji Rosyjskiej zarejestrowane zostało przeniesienie własności 1 udziału, stanowiącego 100% kapitału zakładowego spółki Carcade, wcześniej należącej do Getin Holding, na rzecz Gazprombank Leasing oraz Novfintekh, podał Getin Holding.

"Przeniesienie własności udziału w Carcade nastąpiło w związku z zawarciem dnia 29 listopada 2019 r. przez emitenta, jako sprzedającego, z Gazprombank Leasing oraz Novfintekh, jako kupującymi, warunkowej umowy sprzedaży poddanej prawu angielskiemu oraz umowy sprzedaży udziału zawartej dnia 20 marca 2020 r., która to umowa została poddana prawu rosyjskiemu" - czytamy w komunikacie.

20 marca br. Getin Holding podał, że zawarł z Gazprombank Leasing JSC oraz Novfintekh LLC jako kupującymi lokalną umowę sprzedaży 1 udziału, stanowiącego 100% kapitału zakładowego OOO Carcade za kwotę 2 933,4 mln RUB, co stanowi równowartość 159,87 mln zł.

Na początku grudnia 2019 r. Getin Holding podał, że zawarł warunkową umowę sprzedaży 1 udziału stanowiącego 100% kapitału zakładowego OOO Carcade z Gazprombank Leasing JSC oraz Novfintekh LLC jako kupującymi, która to umowa poddana została prawu angielskiemu. Łączna wartość transakcji będzie wynosić 2 960 000 000 RUB (ok. 181 448 000 zł).

Carcade to rosyjska spółka leasingowa specjalizująca się w leasingu samochodów oraz lekkich pojazdów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Na dzień 30 września 2019 r. suma bilansowa grupy Carcade wynosiła 20 775 997 tys. RUB, natomiast suma kapitałów własnych 3 435 365 tys. RUB.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)