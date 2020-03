Grupa Selena wspiera inicjatywę wolontariatu dot. produkcji sprzętu dla szpitali



Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Pracownik Grupy Selena rozpoczął produkcję przyłbic oraz masek z wymiennym filtrem i bezpłatnie przekazuje je szpitalom. Wszystkie materiały do wykonania przyłbic oraz drukarki 3D pozyskał w ramach własnej inicjatywy. Bieżąca partia obejmie 10 000 przyłbic, planowane jest rozszerzenie akcji i dołączenie kolejnych drukarek, podała Grupa Selena, która podkreśla, że wspiera inicjatywę wolontariatu.

"W Grupie Selena wszyscy staramy się zaangażować w pomoc w obecnej sytuacji. Akcja wsparcia szpitali była spontaniczna, ale bardzo szybko wprowadziliśmy ją w życie. Posiadam drukarkę 3D i wraz z kolegami, którzy także są w posiadaniu takiego sprzętu, rozpoczęliśmy druk przyłbic - aby dać sprzęt szpitalom. Mamy materiał na około 10 000 przyłbic - najbardziej w projekcie brakuje kolejnych drukarek, gdyż wydruk trwa około 1,5 godziny. Rozpocząłem też prototypowanie masek z wymiennymi filtrami" - powiedział informatyk w spółce Matizol z Grupy Selena Łukasz Gruźlewski, cytowany w komunikacie.

"Pracownicy Grupy Selena są wielkimi społecznikami i angażują się w pomoc potrzebującym - zwłaszcza w obliczu bieżącej, trudnej sytuacji. Cenimy to i wspieramy. Choć naszym priorytetem jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i ciągłości produkcji. Kładziemy duży nacisk na zapewnienie dostaw surowców do zakładów produkcyjnych oraz regularnych dostaw produktowych do naszych spółek zagranicznych. Pozwala to sprawnie i bez zakłóceń odpowiadać na wpływające do wszystkich naszych spółek zamówienia" - powiedziała PR & communication executive manager w Grupie Selena Ilona Gajewska, także cytowana w materiale.

Grupa Selena na bieżąco monitoruje sytuację związaną z rozwojem koronawirusa na świecie, a w szczególności w rejonach, gdzie posiada oddziały, spółki i fabryki. Specjalnie powołany zespół z poziomu centrali Grupy "Response Team" opracowuje procedury i wsparcie na wypadek konieczności wprowadzenia scenariuszy zabezpieczających tak, aby zminimalizować wpływ koronawirusa na prowadzoną przez nas działalność. Grupa wprowadziła wiele procedur bezpieczeństwa i ochrony przed zakażeniami, podkreślono w komunikacie.

Podjęte działania zabezpieczające działalność operacyjną:

• Zawieszone zostały wszelkie podróże służbowe do krajów znajdujących się na liście Ministerstwa Zdrowia jako kraje położone w strefach zagrożenia infekcją.

• Wprowadzono system pracy zdalnej - smart working wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Alternatywną i rekomendowaną formą spotkań są wideokonferencje online.

• Na bieżąco monitorowany jest stan zdrowia pracowników.

• Prowadzone są akcje edukacyjne, zwiększono dostępność środków antybakteryjnych i dezynfekujących dla pracowników w siedzibach firmy wraz z dodatkowymi instrukcjami BHP.

• W zakładach produkcyjnych wprowadzono niezbędne procedury zmierzające do odizolowania zakładów od osób trzecich.

• Przekazywanie bieżących informacji na temat najnowszych produktów i technologii wprowadzanych w tym roku będzie prowadzone w oparciu o rozwiązania cyfrowe, wymieniono także w materiale.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 139,69 mln zł w 2018 r.

