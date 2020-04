Erbud: Termin wznowienia robót w Belgii został przesunięty na 19 kwietnia



Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Termin wznowienia przez Erbud robót w Belgii został przesunięty na 19 kwietnia 2020 r. (z 5 kwietnia) z możliwością dalszego przełożenia o kolejne dwa tygodnie, podała spółka.

"Emitent informuje, że termin wznowienia robót w Belgii został przesunięty do 19 kwietnia 2020 r. z możliwością dalszego przesunięcia o kolejne dwa tygodnie. O wznowieniu robót decyduje zleceniodawca" - czytamy w komunikacie.

20 marca br. spółka podała, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zostały zamknięte do 5 kwietnia wszystkie budowy na terenie Belgii. Jak wówczas informowano, w związku z tym 266 pracowników skierowano do kraju.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. miała 2,33 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)