„Bezpośrednie wsparcie budżetowo-podatkowe wyniesie ok. 110 mln rubli” – powiedział w czwartek Rumas, cytowany przez agencję BiełTA. Dodał, że pakiet przewiduje „wsparcie dla całych sektorów, w których zatrudnionych jest 550 tys. osób”.

Pakiet składa się z pięciu programów, w tym dotyczącego polityki pieniężno-kredytowej, wsparcia realnego sektora gospodarki i ochrony rynku konsumenckiego.

Według premiera program wsparcia gospodarki może zostać przyjęty w najbliższym czasie.

Regulowanie cen i zakaz wywozu kaszy gryczanej

Zakaz podwyższania cen towarów i usług o więcej niż 0,5 proc. miesięcznie, a także zakaz wywozu z kraju kaszy gryczanej, cebuli i czosnku - takimi działaniami władze Białorusi odpowiadają na wywołany przez Covid-19 kryzys na rynku konsumenckim.

„Czasowy zakaz (na trzy miesiące) wywozu dotyczy kaszy gryczanej, cebuli i czosnku, niezależnie od kraju ich pochodzenia” – poinformował portal Naviny.by, powołując się na środowe rozporządzenie rządu.

Według władz, „wprowadzenie zakazu pozwoli zapewnić ludności odpowiednią ilość takich towarów na czas zaostrzenia się sytuacji sanitarno-epidemicznej”.

Dodatkowo, państwowe i prywatne firmy otrzymały zakaz podwyższania do 30 czerwca cen towarów i usług o więcej niż 0,5 proc. miesięcznie pod groźbą odpowiedzialności cywilnej i karnej. Ta decyzja ma z kolei na celu „niedopuszczenie do wzrostu cen i zapewnienie towarów na rynku konsumenckim”.

Jak piszą Naviny.by, z powodu informacji o pandemii koronawirusa na Białorusi wzrósł popyt na mąkę, kasze, konserwy, olej, papier toaletowy i szereg innych towarów. Mieszkańcy kraju na wszelki wypadek robią zapasy.

Sytuację pogarsza osłabienie białoruskiego rubla spowodowane ogólną recesją i spadkiem cen ropy, który osłabia mocno wpływającego na białoruską walutę rubla rosyjskiego.

W marcu oficjalny kurs dolara wzrósł o 16,22 proc. (do 2,6 rubla białoruskiego), co prowadzi do wzrostu cen. Według danych InfoPrice w sieciach działających na Białorusi ceny towarów importowanych wzrosły średnio o 3-5 proc.

