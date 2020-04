Medcamp: GenXone będzie pracować nadszczepionką na koronawirusa



Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - GenXone będzie pracować nad badaniami na opracowanie szczepionki na koronawirusa SARS CoV-2, podał MedCamp, posiadający akcje GenXone. GenXone zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w I połowie 2020 r.

GenXone przygotowała projekt polegający na sekwencjonowaniu genomów koronawirusów SARS CoV-2 pozyskanych z próbek od pozytywnych pacjentów z wykorzystaniem technologii Nanopore, czyli sekwencjonowania NGS w czasie rzeczywistym. Realizowane przez GenXone badania mogą okazać się bardzo istotne w walce z pandemią koronawirusa, a ich wyniki mogą być wykorzystane w opracowaniu szczepionki na koronawirusa SARS - CoV-2, poinformowano.

Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia możliwe będzie śledzenie poszczególnych skupisk zainfekowanych pacjentów poprzez grupowanie ich w klastry wyznaczone na podstawie podobieństwa sekwencji nukleotydowej genomów SARS-CoV-2, monitorowanie źródeł zakażenia, a także opracowanie charakterystyki potencjalnych ścieżek transmisji, zaznaczono.

Medcamp zamierza współfinansować wdrożenie projektu, bowiem dostrzega w nim bardzo wysoki potencjał rozwoju, podano także.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasza spółka portfelowa GenXone przygotowała bardzo interesujący i ważny w obecnych czasach projekt. GenXone posiada zaplecze naukowe i technologiczne, aby prowadzić innowacyjne przedsięwzięcia, dlatego bardzo liczymy na ten projekt. Prowadzone badania mogą przyczynić się do walki z pandemią koronawirusa, a ich wyniki posłużyć do opracowania szczepionki" - powiedział prezes Medcamp Cezary Ziarkowski, cytowany w komunikacie.

W ostatnim czasie Ministerstwo Zdrowia wpisało Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenXone na listę laboratoriów obwodowych wykonujących badania w kierunku wirusa SARS CoV-2. Dzięki temu GenXone ma możliwość wsparcia publicznej służby zdrowia w zakresie wykonywania badań diagnostycznych w kierunku SARS CoV-2 finansowanych ze środków NFZ. Podmiot ten niezwłocznie rozpoczął przyjmowanie próbek do badań od szpitali we współpracy ze swoim partnerem strategicznym i zarazem największą siecią laboratoriów diagnostycznych w Polsce - Diagnostyka Sp z o.o. Aktualna przepustowość laboratorium GenXone wynosi ok. 100 próbek na dobę, ale spółka ma możliwość jej zwiększenia w ciągu tygodnia do ok. 300 próbek na dobę, podkreślono.

Spółka GenXone zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w I połowie 2020 r.

Medcamp podpisał także w ostatnim czasie z Torox Eko Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych porozumienie inwestycyjne, na mocy którego zwiększy swoje zaangażowanie w GenXone z 15,9% do ponad 50% w kapitale zakładowym. Medcamp nabędzie akcje po cenie nie niższej niż 6,9 zł za jedną akcję, przypomniano.

GenXone działa w branży biotechnologicznej i zajmuje się wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nanoporowego (NGS) w wielu obszarach nauki i biznesu, m.in. w diagnostyce genetycznej, przemyśle spożywczym, weterynarii czy rolnictwie. genXone jest pierwszym partnerem handlowym Oxford Nanopore Technologies (ONT) w Polsce, który został oficjalnie certyfikowany do świadczenia usług sekwencjonowania. W 2018 r. spółka utworzyła własne Laboratorium Genetyki Molekularnej GenXone, które w połowie 2019 r. uzyskało status NZOZ i może świadczyć działalność leczniczą. Firma zatrudnia wybitnych specjalistów z dziedziny biologii molekularnej i medycznej, biotechnologii oraz bioinformatyki.

(ISBnews)