"Według naszych obliczeń za trzy tygodnie ci, którzy teraz są już chorzy na koronawirusa, powinni wyzdrowieć, a wprowadzone ograniczenia nie pozwolą chorobie dalej się rozprzestrzeniać" - oświadczył premier na nagraniu zamieszczonym w serwisie Telegram.

Jeśli odnotowywany będzie spadek zachorowalności, to pod koniec kwietnia będziemy mogli zacząć stopniowe łagodzenie ograniczeń - zapowiedział. Jak dodał, początkowo do pracy będą mogły wrócić osoby w wieku produkcyjnym, równolegle będzie wznawiany ruch transportu publicznego. "To pozwoli nam już od początku maja rozpocząć restart gospodarki" - oświadczył.

Szmyhal zaznaczył przy tym, że inne ograniczenia - np. zakaz masowych zgromadzeń, konieczność noszenia maseczek i kwarantanna w szkołach i na uniwersytetach - wciąż będą obowiązywać.

W piątek na kanale premiera w komunikatorze Telegram zamieszczono rządową informację, że od 6 kwietnia w kraju będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się w grupie liczącej więcej niż dwie osoby - nie dotyczy to pilnych sytuacji związanych z obowiązkami służbowymi i towarzyszenia dzieciom. Na ulice będzie można wychodzić jedynie w maseczkach ochronnych i należy mieć przy sobie dokument tożsamości. Poinformowano też o zakazie samowolnego opuszczania miejsca obserwacji lub izolacji.

Dodatkowo bez opieki rodziców w miejscach publicznych nie mogą przebywać osoby poniżej 14. roku życia. Ogłoszono też zakaz spędzania czasu w parkach, na skwerach, terenach rekreacyjnych, w miejskich kompleksach leśnych i nadrzecznych, na placach zabaw i boiskach. Wyjątek stanowi wyprowadzanie na spacer zwierzęcia domowego (przez jedną osobę) oraz obowiązki służbowe. Zakazano także przychodzenia do instytucji świadczących pomoc paliatywną, pomoc społeczną i usługi społeczne.

Szmyhal poinformował też, że w kraju będzie działać 21 przejść granicznych i przypomniał, że wszyscy powracający na Ukrainę są zobowiązani do poddania się 14-dniowej obserwacji.

Wskazał, że nie będą wprowadzane żadne dodatkowe restrykcje dotyczące biznesu. "Nie wstrzymywaliśmy i nie będziemy wstrzymywać obrotu towarowego, (pracy) przedsiębiorstw przemysłowych i infrastruktury krytycznej" - oświadczył. Podkreślił, że "Ukraina nie może pozwolić sobie na to, by nie pracować pół roku, czy nawet dwa-trzy miesiące".

Na Ukrainie odnotowano 942 przypadki zakażenia koronawirusem. 23 osoby zainfekowane zmarły, a 19 wyzdrowiało.