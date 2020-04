InPost przekazał urzędowi w Gorzowie Wlkp. dwa specjalistyczne paczkomaty



Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - InPost oddał na potrzeby Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego dwa nowe, specjalistyczne Paczkomaty, podała spółka. Pozwolą one mieszkańcom załatwiać sprawy urzędowe bez bezpośredniego kontaktu z urzędnikami - dokumenty można będzie nadać i odebrać za pośrednictwem urządzenia InPost.

Oferta współpracy InPost z polskimi samorządami to odpowiedź na gwałtownie rosnącą potrzebę szybkich, ale też - z uwagi na trwającą pandemię - bezkontaktowych usług. To pierwsza z szeregu planowanych instalacji na potrzeby miast w całej Polsce, podano.

"Już wcześniej widzieliśmy możliwość stworzenia takiej usługi i nasz zespół R&D pracował nad koncepcją. Jednak dopiero na początku pandemii powołaliśmy dedykowany zespół naszych specjalistów z zadaniem przygotowania komercjalizacji koncepcji. Pracował on w zasadzie 24h na dobę i w ekspresowym tempie przygotował projekt, konieczną infrastrukturę sprzętową oraz architekturę IT. Natomiast prezydent Gorzowa Wielkopolskiego jako pierwszy stwierdził, że to jest świetny pomysł i rozwiązanie obecnych bolączek. Szybko stworzyliśmy maszyny skonfigurowane pod potrzeby miast i przygotowaliśmy usługę InPost Urząd24, która znacznie ułatwi obieg dokumentów między urzędem a mieszkańcami. Pierwsze dedykowane Paczkomaty oznaczone herbem miasta właśnie zostały postawione w Gorzowie Wielkopolskim. Dodatkowo, aby maksymalnie ułatwić załatwianie spraw urzędowych, umożliwiliśmy mieszkańcom Gorzowa nadanie dokumentów z każdego innego Paczkomatu na terenie miasta do Paczkomatu 'urzędowego'. Takie rozwiązanie w okresie pandemii jest o wiele bezpieczniejsze zarówno dla mieszkańców, jak i dla samych urzędników. Do teraz już kilka miast także zwróciło się do nas z podobną prośbą o pomoc w odblokowaniu urzędów" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Na chwilę obecną Urząd Miasta w Gorzowie Wielkopolskim przyjmuje przez Paczkomaty głównie sprawy do Wydziału Komunikacji - mieszkańcy mogą m.in.:

- zarejestrować pojazd,

- zawnioskować o wydanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, pozwoleń czasowych oraz tablic rejestracyjnych,

- zgłosić zbycie pojazdu, zmianę stanu faktycznego lub demontaż pojazdu,

- zawnioskować o wymianę dokumentów komunikacyjnych i ich weryfikację, co do zgodności z posiadaną ewidencją, wskazano także.

Przyjmowanych będzie również szereg innych wniosków, których wykaz znajdzie się na stronie urzędu.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. W 2018 r. InPost dostarczył ponad 86 mln przesyłek, czyli o 52,5% więcej niż rok wcześniej. Dostawy za pośrednictwem Paczkomatów wzrosły o 56,3%, a przez Kuriera InPost o 45,5%.

(ISBnews)