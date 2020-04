Plantwear startuje z nowym serwisem e-commerce Giftbay.pl



Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Plantwear uruchomił nową platformę e-commerce Giftbay.pl, za pośrednictwem której będzie oferować spersonalizowane prezenty oraz gadżety, podała spółka.

"Od kliku tygodni obserwujemy dynamiczny wzrost zainteresowania zakupami online. Uznaliśmy, że to dobry moment na poszerzenie naszego portfolio, większą dywersyfikację źródeł przychodów i dostarczenie naszym klientom dodatkowej możliwości związanej z personalizacją oferowanych przedmiotów. Nasi klienci mogą zamówić prezent wraz z dostarczeniem bezpośrednio do osoby obdarowywanej. Taka usługa wydaje się szczególnie ważna i potrzebna teraz, w okresie społecznej izolacji" - powiedział prezes Wiktor Pyrzyk, cytowany w komunikacie.

Platforma zawiera ponad 200 wersji produktowych z podziałem na kategorie, okazję oraz relację z obdarowanym. Personalizacja dokonywana jest na gotowych produktach, co zapewnia krótki termin realizacji zamówień. Część produktów oferowanych w serwisie Giftbay.pl wytwarzana będzie przez Plantwear, a pozostałe będą zamawiane od dostawców, z którymi zostały już ustalone warunki handlowe. Produkcja i nadzór nad projektem odbywać się będzie w siedzibie spółki w Radzyniu Podlaskim, natomiast opracowaniem i wdrożeniem strategii marketingowej zajmie się zespół Plantwear w Krakowie, podano także.

Dodatkowo, w związku z ogłoszonym stanem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 spółka zaangażowała się w pomoc polskim placówkom służby zdrowia.

"Zleciliśmy uszycie 200 maseczek, które trafią do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Dodatkowo, za każdą zakupioną bransoletkę plecioną do tej puli dorzucimy jeszcze jedną sztukę. Maseczki nie są certyfikowane, jednak w obecnej sytuacji placówki medyczne zgłaszają chęć ich wykorzystania po sterylizacji na miejscu" - dodała wiceprezes Ewelina Bury, cytowana w komunikacie.

Plantwear działa na rynku lifestyle'owych akcesoriów drewnianych, jest producentem wysokiej jakości, unikatowych drewnianych zegarków, biżuterii i akcesoriów. Na początku 2020 r. Plantwear zadebiutował na rynku NewConnect.

(ISBnews)