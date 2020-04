"Prawie 750 jednostek z całego kraju odpowiedziało na apel wystosowany do operatorów Bezzałogowych Statków Powietrznych o zgłaszanie deklaracji gotowości i możliwości realizacji w Polsce poszczególnych usług. Operatorzy w zaledwie 4 dni zgłosili aż 20 380 możliwych do wykonania usług" - poinformowała Agencja.

Oceniła, że takie wsparcie może być istotne w czasie walki z epidemią koronawirusa w Polsce, bo na świecie działania z wykorzystaniem dronów już są do tego stosowane - m. in. w Singapurze czy na Tajwanie bezzałogowe statki powietrzne są wykorzystywane do wspierania służb medycznych w transportowaniu potrzebnych materiałów, oraz wsparcia służb porządkowych w kontrolowaniu osób przebywających na domowej kwarantannie, czy też do monitoringu miejsc objętych zakazami poruszania się.

Agencja dodała, że jej eksperci dokonali przeglądu przesłanych zgłoszeń i analizy przekazali informacje do Ministerstwa Infrastruktury, gdzie zostanie przeprowadzona ich dalsza analiza.

"Najwięcej propozycji skierowanych do Agencji miedzy 30 marca a 4 kwietnia dotyczyło filmowania zwykłego, HD i 4K (razem 3918). Na kolejnych miejscach znalazły się m.in. takie usługi jak inspekcja techniczna (1023), loty patrolowe/nadzorcze (1020), loty poszukiwawcze (989) czy dokumentowanie postępu prac (973). Najwięcej zgłoszonych usług zanotowano w woj. mazowieckim (2119), a najmniej w lubuskim (827). Średnia krajowa wyniosła 1205 usług na każde z województw" - poinformowała.

"W obecnej, bardzo trudnej dla branży lotniczej sytuacji, transport przy pomocy dronów to gigantyczna szansa na wsparcie infrastruktury i służb RP w walce z koronawirusem, a jednocześnie możliwość rozwoju nowego rodzaju usług. Dzięki systemowi PansaUTM już dziś moglibyśmy sprawnie koordynować loty dronów transportujących ważne z punktu widzenia państwa przesyłki" – powiedział prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Janiszewski.

Agencja wyjaśniła, że w koordynacji włączenia dronów do walki z koronawirusem, oprócz zaplecza eksperckiego, niezbędny jest również system PansaUTM – czyli pierwszy w Europie system cyfrowej koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych i zarządzania wnioskami oraz zgodami na loty w polskiej przestrzeni powietrznej.

"Na rozwiązanie, które od marca operacyjnie funkcjonuje na polskich lotniskach składają się autorskie rozwiązania PAŻP oraz część systemowa dostarczana przez partnera technologicznego HAWK-E, zintegrowana z najbardziej popularną wśród operatorów dronów w Polsce aplikacją Droneradar" - zaznaczyła.

Dodała, że ta inicjatywa wpisuje się w podejmowane przez Ministerstwo Infrastruktury działania wspierające rozwój zastosowań Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) w Polsce. (PAP)

Autor: Radosław Jankiewicz