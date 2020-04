WHO: W Korei Północnej nie ma ani jednego przypadku zakażenia koronawirusem

Źródło: PAP

W Korei Północnej nie odnotowano do tej pory ani jednego przypadku zakażenia koronawirusem - poinformowała we wtorek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Ponad 500 osób w tym kraju jest objętych kwarantanną.