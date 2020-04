Erbud: Liczymy, że wstrzymane prace w Belgii będzie można nadrobić latem



Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Erbud ocenia, że prace na wstrzymanych budowach w Belgii będzie można nadrobić latem, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak.

"Niemcy, podobnie jak Polacy, chcą kontynuować budowy w okresie pandemii koronawirusa, oczywiście przy zachowaniu środków bezpieczeństwa. W Belgii było inne podejście do tematu. Tam z reguły jeden miesiąc w roku - w lipcu - i tak prawie się nie pracuje na budowach. W tym roku zdecydowano, że niech ten przestój ma miejsce w marcu-kwietniu" - wyjaśnił Grzeszczak w rozmowie z ISBnews.

"Na razie powrót na budowy zaplanowany jest na 19 kwietnia, choć może to się przesunąć na początek maja. Spółka analizuje prawne aspekty tych decyzji pod kątem pokrycia kosztów wymuszonego postoju" - dodał.

Poinformował, że w Belgii Erbud prowadził 7 budów. 20 marca zapadła decyzja o powrocie 266 pracowników do Polski.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)