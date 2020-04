AccorInvest ogłosił przymusowy wykup pozostałych akcji Orbisu po 115 zł: szt.



Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - AccorInvest Group, po przekroczeniu 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Orbisu żąda od pozostałych akcjonariuszy spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji po cenie 115 zł za sztukę, podał żądający.



(ISBnews) Przymusowy wykup rozpocznie się w dniu 9 kwietnia 2020 r. Dzień wykupu został ustalony na dzień 15 kwietnia 2020 r., podano także.W marcu AccorInvest stał się właścicielem 98,6% akcji Orbisu, co oznacza, że dobiegł końca proces sprzedaży akcji Orbisu z zamiarem nabycia 100% akcji spółki, podał wtedy Orbis.Transakcja jest ostatnim elementem procesu transformacji Orbisu po nabyciu przez Accor za cenę 286 mln euro części przedsiębiorstwa obejmującej działalność hotelarską prowadzoną na podstawie umów zarządzania hotelami i franczyzy, co miało miejsce w październiku 2019 r. Orbis jest właścicielem 73 hoteli w 6 krajach i jako właściciel nieruchomości "idealnie uzupełnia strukturę organizacyjną spółki AccorInvest", podano wtedy. AccorInvest jest inwestorem, właścicielem i operatorem hotelowym, obecnym w 26 krajach z 857 hotelami zarządzanymi przez Accor. Grupa inwestuje w konsolidację swojego portfela nieruchomości poprzez modernizacje i nowe projekty rozwojowe w Europie.Orbis to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.(ISBnews)

"W wyniku rozliczenia w dniu 11 marca 2020 roku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Orbis [...] ogłoszonego przez AccorInvest Group S.A. z siedzibą w Luksemburgu w dniu 17 grudnia 2019 roku, AccorInvest Group obecnie posiada bezpośrednio 45 412 352 akcje spółki, stanowiące 98,56% kapitału zakładowego spółki, uprawniające łącznie do wykonania 45 412 352 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co odpowiada 98,56% ogólnej liczby głosów. [...] Pozostali akcjonariusze spółki posiadają łącznie 664 656 akcji spółki reprezentujących 1,44% kapitału zakładowego spółki i ogólnej liczby głosów" - czytamy w komunikacie.