Santander BP: Cięcia stóp obniżą wynik z odsetek grupy o 380-450 mln zł w 2020r.



Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżce stóp procentowych z 17 marca i 8 kwietnia 2020 r. będą mieć łączny negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek Grupy Santander Bank Polska w 2020 r. będzie na poziomie od 380 do 450 mln zł, podał bank.

"Na dzień niniejszego raportu, na podstawie wykonanych przez siebie wyliczeń, bank wskazuje, że Decyzje RPP o obniżkach stóp procentowych łącznie o 100 pkt bazowych będą mieć negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek banku od 300 do 350 mln zł. Dodatkowo, analogiczny negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek dla Santander Consumer Bank S.A., będącego spółką zależną banku, wyniesie od 80 do 100 mln zł. W związku z powyższym, negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek Grupy w 2020 roku będzie na poziomie od 380 do 450 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach, a jego rzeczywista skala będzie uzależniona od kształtu krzywej dochodowości oraz realizacji założeń biznesowych i możliwych zmian bilansu. Zarówno podane wyliczenia jak i założenia mogą ulec zmianie, podkreślono w materiale.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 209,48 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)