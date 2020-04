Andrusiewicz przekonywał na konferencji prasowej, że testów na koronawirusa w Polsce wykonywanych jest coraz więcej. "Na dzisiejszy poranek ponad mamy 10 tys. testów wykonanych; możliwości laboratoriów w tej chwili to 16 tys. testów na dobę, one cały czas rosną - jeszcze niedawno było to 13 tysięcy" - zauważył.

"Liczymy, że w najbliższych dniach wydajność dojdzie do 20 tys. na dobę i chcielibyśmy, żeby tyle testów rzeczywiście było wykonywanych" - powiedział rzecznik MZ.

Wyraził jednocześnie nadzieję, że podczas świąt nie spadnie liczba wykonywanych testów. "Liczymy, że przez święta wielkanocne nadal będą trwały badania i że ich liczba będzie rosła" - powiedział. Jak jednak dodał, "to nie minister zdrowia decyduje o tym, ile jest wykonywanych testów; jego rolą jest udostępnić możliwości testowe".

Andrusiewicz zaznaczył również, że w Polsce nie ma problemów z dostępnością do testów. Dodatkowo, testy te będzie produkowała polska firma, co - dodał - jest bardzo ważną informacją. Polskie testy obecnie, jak poinformował rzecznik MZ, przechodzą weryfikację pod kątem wiarygodności w Państwowym Zakładzie Higieny. "Jeśli tylko ją przejdą, rozpocznie się ich produkcja. Pierwsze 150 tys. zostanie przekazane do MZ, które na bieżąco rozdziela testy między laboratoria" - powiedział Andrusiewicz. (PAP)

autor: Dorota Stelmaszczyk