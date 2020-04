JHM Development rozpoczął sprzedaż lokali w Aura Towers w Bydgoszczy



Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - JHM Development z grupy Mirbudu rozpoczął sprzedaż lokali w inwestycji Aura Towers w Bydgoszczy, podała spółka. Zakończenie budowy zaplanowano na III kwartał 2022 r.

"Nasz projekt jest unikalny na tle inwestycji realizowanych do tej pory na rynku bydgoskim. Nie tylko ze względu na wysokość budynków, ale również na udogodnienia, z których będą mogli korzystać przyszli mieszkańcy - w ramach inwestycji powstanie m.in. ogólnodostępna bawialnia dla dzieci, portiernia czy strefa rekreacji z miejscem do organizacji grilla" - powiedziała dyrektor ds. rozwoju JHM Development Kaja Mirgos, cytowana w komunikacie.

"Realizując tego typu inwestycje, musimy myśleć w perspektywie wieloletniej. Na ten moment wszelkie prace na budowie prowadzone są zgodnie z harmonogramem. W najbliższych dniach rozpoczniemy podpisywanie umów rezerwacyjnych. Oczekujemy, że obecna sytuacja w pewnym stopniu przełoży się na tempo sprzedaży, jednak w czasach dużej niepewności gospodarczej mieszkania pozostają bezpieczną formą lokowania kapitału" - dodała.

Inwestycja powstaje bezpośrednio nad Brdą. Osiedle będzie się składać z trzech budynków: dwóch szesnastopiętrowych oraz jednego siedmiopiętrowego. Dostępne w nich będą lokale mieszkalne o zróżnicowanych powierzchniach użytkowych - od dwupokojowych do czteropokojowych. Na ostatnich piętrach powstaną luksusowe apartamenty o wysokości przekraczającej trzy metry.

Ze względu na bardzo dobrą lokalizację osiedla w jednym z budynków zaplanowano budowę apartamentów typu aparthotel przewidzianych na cele inwestycyjne, z przeznaczeniem na wynajem krótkoterminowy. W każdym z tych apartamentów zaprojektowano niewielki aneks kuchenny oraz łazienkę, podano także.

JHM Development to firma deweloperska z grupy Mirbudu. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2011 r.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)