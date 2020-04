"Potwierdzam, że Polska Grupa Lotnicza poinformowała dzisiaj linię lotniczą Condor o odstąpieniu od transakcji zakupu tej spółki. Na tym etapie nie udzielamy więcej informacji" - powiedziała w rozmowie z ISBnews dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej PGL Katarzyna Majchrzak.



Jak dowiedziała się agencja, niemiecki przewoźnik nie był w stanie spełnić warunków umowy inwestycyjnej. Nie wykazał, że jego kondycja finansowa i operacyjna pozwala na kontynuowanie działalności po zakończeniu postępowania upadłościowego.



W styczniu br. PGL zawarła z Condorem umowę inwestycyjną, która zakładała objęcie udziałów w niemieckiej spółce po spełnieniu przez nią określonych warunków. W przypadku ich niespełnienia PGL mógł odstąpić od transakcji.



Znajdujący się w postępowaniu upadłościowym Condor miał m.in. uzyskać akceptację wierzycieli na przeprowadzenie transakcji, a także udokumentować, że jego sytuacja operacyjna i finansowa pozwala na prowadzenie działalności lotniczej, zgodnie z założeniami biznesowymi.



Według rynkowych analityków, działalność tych linii może być zagrożona ze względu na pandemię COVID-19, która uziemiła samoloty na znacznej części globu. Realizujący przede wszystkim czarterowe, wakacyjne rejsy Condor jest szczególnie narażony na negatywne skutki rozwijającego się kryzysu w branży lotniczej.



Kilka dni temu niemiecki tygodnik "Der Spiegel" pisał, że PGL negocjuje wycofanie się z transakcji przy jednoczesnym zrzeczeniu się potencjalnych roszczeń przez obie strony.



Pod koniec stycznia 2020 r. PGL ogłosiła przejęcie linii Condor, co ma pozwolić tej linii z sukcesem wyjść z procedury ochronnej. Jak wówczas zapowiadano, transakcja miała się zakończyć do końca kwietnia 2020 roku. Jej wartość nie została ujawniona.



Polska Grupa Lotnicza (PGL) jest wiodącym podmiotem lotniczym w Europie Środkowo-Wschodniej. PGL jest właścicielem Polskich Linii Lotniczych LOT - jednego z najstarszych i najszybciej rosnących przewoźników w Europie, z dwoma dynamicznie rozwijającymi się hubami w Warszawie i Budapeszcie. LOT ma swojej ofercie ponad 120 połączeń, w tym 18 połączeń dalekodystansowych z Ameryką Północną i Azją. W 2019 roku LOT przewiózł ponad 10 mln pasażerów, ponad dwa razy więcej niż 4 lata wcześniej. LOT dysponuje flotą 80 samolotów, w tym 15 Boeingów 787 Dreamliner. Grupa PGL osiągnęła w 2019 roku przychody na poziomie 1,9 mld euro.



Condor istnieje od 1956 roku. Każdego roku około 9,4 mln pasażerów lata na pokładach Condora z ośmiu niemieckich lotnisk do około 90 miejsc w Europie, Afryce i Ameryce. W roku obrotowym 2018/19 Condor Flugdienst zanotował około 57 mln euro zysku operacyjnego, przy przychodach na poziomie około 1,7 mld euro. Condor dysponuje flotą ponad 50 samolotów utrzymywanych przez spółkę zależną Condor Technik we Frankfurcie i Düsseldorfie. Według ankiety przeprowadzonej przez niemiecki instytut jakości usług na zlecenie kanału informacyjnego n-tv, Condor od wielu lat jest najpopularniejszą wakacyjną linią lotniczą w Niemczech.