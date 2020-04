Play, Rotary i Rotaract inicjują akcję przekazywania sprzętu do nauki zdalnej



Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Play nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniami Rotary oraz Rotaract i uruchomił akcję społeczną ZdolniZdalni. Celem projektu jest pomoc najbardziej potrzebującym w pozyskaniu sprzętu niezbędnego do kontynuowania nauki w domu. Play, jako inicjator akcji, już przekazał kilkadziesiąt laptopów Stowarzyszeniom, które trafią do ZHR i uczniów szkoły w Swarzędzu, podała spółka.

"Wspólna inicjatywa Play i Stowarzyszeń Rotary oraz Rotaract jest platformą łączącą osoby potrzebujące urządzeń niezbędnych do nauki z tymi, którzy są gotowi taki sprzęt przekazać. Tym samym operator stara się wyrównywać szanse w korzystaniu z narzędzi do zdalnej nauki oraz zapewnia nieprzerwany dostęp do edukacji oraz zmniejsza bariery edukacyjne, a wyrównując szanse uczniów, przyczynia się do ułatwienia zdalnej nauki" - czytamy w komunikacie.

Zdalna edukacja to ogromne wyzwanie, zarówno dla nauczycieli, rodziców, jak i dla uczniów. Do kontynuowania nauki online konieczne są nie tylko odpowiednio dostosowane materiały merytoryczne, ale także urządzenia, które pozwolą z nich skorzystać, podkreślono.

"Niestety nie wszyscy uczniowie mają do nich dostęp. Właśnie dlatego Play nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniami Rotary oraz Rotaract i uruchomił akcję społeczną ZdolniZdalni. Celem projektu jest pomoc najbardziej potrzebującym w pozyskaniu sprzętu niezbędnego do kontynuowania nauki w domu" - czytamy dalej.

Play, jako inicjator akcji, już przekazał kilkadziesiąt laptopów Stowarzyszeniom, które trafią do ZHR i uczniów szkoły w Swarzędzu.

W połączeniu darczyńców i potrzebujących pomoże utworzona przez Play, dedykowana grupa w serwisie Facebook 'ZdolniZdalni' - zbiórka sprzętu do nauki zdalnej, która będzie stanowiła swoistą 'tablicę ogłoszeń'. Każdy, kto chce oddać sprzęt, może opublikować tam swój post, a następnie wybrać spośród komentujących osobę, której go przekaże. Zapotrzebowanie będzie można zgłosić także anonimowo na specjalnie dedykowany adres zdalni@rotaract.org.pl. Nad przebiegiem procesu przekazania urządzeń czuwać będą członkowie Organizacji Rotary oraz Rotaract, którzy skontaktują się z potrzebującymi oraz zorganizują wysyłkę paczki, wyjaśniono.

"Zanim urządzenia trafią do rąk potrzebujących, przejdą przez kontrolę techniczną specjalistów z Centrum Napraw Play, którzy przywrócą je do ustawień fabrycznych, usuwając wszelkie dane pozostałe po poprzednim właścicielu i poddadzą dezynfekcji. Niemniej jednak, Play podkreśla, że bardzo ważne jest przygotowanie sprzętu, jeszcze zanim zostanie on przekazany do zespołu technicznego operatora - warto przejrzeć dyski i aplikacje, usunąć z nich prywatne pliki i informacje, a przed oddaniem go koordynatorowi Rotaract - zdezynfekować. Dzięki temu cały proces będzie przebiegał sprawnie i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz zasad higieny, a sprzęt przekazywany w ramach akcji ZdolniZdalni szybko trafi do tych, którzy na niego czekają" - czytamy także.

W ramach akcji można przekazać dowolny sprzęt elektroniczny, przydatny podczas nauki zdalnej, taki jak laptop, tablet, komputer stacjonarny, monitor czy niezbędne akcesoria, m.in. myszki, słuchawki, kamerki, klawiatury. Ważne, by urządzenia były w pełni sprawne i kompletne - bez uszkodzeń mechanicznych, z odpowiednią wydajnością baterii, w zestawie z ładowarką. Sprzęt nie powinien być również starszy niż 7 lat, aby nowy właściciel mógł w pełni korzystać z możliwości urządzenia i instalować na nim potrzebne do pracy czy nauki narzędzia, podsumowano.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)