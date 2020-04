Sonka: Premiera '911 Operator Deluxe Edition' na Nintendo Switch ustalona na 1 V



Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Gra "911 Operator Deluxe Edition" zadebiutuje na Nintendo Switch 1 maja br., podała Sonka.

"Gra '911 Operator Deluxe Edition' to specjalna edycja wydanej wcześniej przez nas '911 Operator', która na chwilę obecną została sprzedana na Nintendo Switch w liczbie ponad 270 000 kopii (wliczając dodatki do gry)" - powiedział prezes Rafał Sankowski, cytowany w komunikacie.

W "911 Operator" gracz wciela się w rolę operatora numeru ratunkowego, który musi błyskawicznie reagować na przychodzące zgłoszenia. Jego zadaniem jest nie tylko odbieranie telefonów, ale również odpowiednia reakcja na sytuację - czasem wystarczy podanie instrukcji pierwszej pomocy, innym razem potrzebna jest interwencja policji, straży pożarnej czy służb medycznych.

"911 Operator Deluxe Edition" będzie dostępny na rynku amerykańskim i europejskim, w cenie odpowiednio 21,99 USD i 21,99 euro.

Jednocześnie Sonka prowadzi prace nad Farm Tycoon, który jest głównym projektem studia zapowiedzianym na 2020 r. oraz Astro Bears 2, którego premiera planowana jest w 2021 r., podano także.

Sonka to producent gier, związany z giełdową grupą PlayWay. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w październiku 2019 r.

(ISBnews)