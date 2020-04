Creepy Jar chce rozbudowywać uniwersum 'Green Hell', planuje premierę na konsole



Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews/ ISBtech.pl) - Creepy Jar uważa, że gra "Green Hell" nadal ma świetne perspektywy rozbudowy uniwersum, będzie miała premiery na kluczowe konsole, poinformował ISBtech prezes Krzysztof Kwiatek.

"Przede wszystkim, świetne perspektywy rozbudowy uniwersum 'Green Hell' po wyjątkowo udanym debiucie co-op i premiery na wszystkie kluczowe konsole. Wciąż rozmawiamy z potencjalnymi wydawcami i mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli powiedzieć coś więcej w tym temacie" - powiedział ISBtech Kwiatek.

Wskazał, że tradycyjnie pierwsze dni, zwłaszcza jeśli gra ma wsparcie serwisu Steam, są najlepsze.

"Natomiast uważam, że gra wciąż ma bardzo wysoką pozycję w serwisie i cieszy się dużym zainteresowaniem graczy. Sprzedajemy w ciągu doby średnio tyle, co wcześniej w ciągu miesiąca. Po 12 dniach od premiery, wczoraj trafiliśmy znowu do TOP 10! 'Green Hell' to typowy long-seller z płaską sprzedażą i okresowymi pikami przy promocjach czy nowej zawartości. W kolejnych tygodniach szykujemy promocję związaną z wprowadzeniem trybu 'story'. Co ważne, procent zwrotów jest niższy niż w przypadku poprzednich odsłon 'Green Hell'. Dodatkowo właściwie od premiery zyskujemy na 'mocnym' dolarze"- ocenił prezes.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2018 r.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews/ ISBtech.pl)