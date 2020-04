Unimot przekaże 10 tys. masek ochronnych dla seniorów na Opolszczyźnie



Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Unimot przekazał pierwszą partię 2 500 sztuk maseczek ochronnych dla powiatu strzeleckiego w województwie opolskim, w którym firma ma swoją siedzibę, podała spółka. Kolejne partie po 1000 maseczek dziennie, z całej ufundowanej puli 10 000 sztuk, będą dostarczane każdego kolejnego dnia.

Maseczki ochronne są wielokrotnego użytku i pochodzą od polskiego producenta firmy PZL Sędziszów, który na co dzień wytwarza filtry samochodowe, ale w okresie pandemii uruchomił dodatkowe linie produkujące maski. Maseczki są pokryte warstwą nanosrebra, która stanowi dodatkową barierę dla drobnoustrojów chorobotwórczych, poinformowano.

"W miarę naszych możliwości staramy się wspomagać powiat strzelecki, z którym jesteśmy związani od samego początku naszej działalności. Dlatego teraz w czasie pandemii koronawirusa zrobiliśmy rozeznanie gdzie w tym regionie są największe braki w środkach ochrony osobistej. Okazało się, że potrzeby dotyczą przede wszystkim masek ochronnych dla osób po 60 roku życia, które mogą mieć problem z ich nabyciem, dlatego nasza pomoc będzie w dużej mierze skierowana właśnie do nich. Nie zapomnimy jednak o rodzinach wielodzietnych, domach dziecka oraz domach opieki społecznej. Dlatego postanowiliśmy ufundować 10 000 sztuk takich masek i dostarczyć je powiatowi tak szybko jak to tylko możliwe" - powiedział prezes Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

Dostawa masek ochronnych to nie jedyna pomoc Unimotu dla regionu opolskiego. Dwa tygodnie temu firma przekazała także 450 sztuk płynów do dezynfekcji rąk dla gminy Zawadzkie, Komisariatu Policji w Zawadzkiem, Izby Celno-Skarbowej, UrzęduCelno Skarbowego

w Opolu i oddziału Narodowego Fundusz Zdrowia w Opolu. Natomiast 10 kwietnia Unimot dostarczył dodatkowych 300 sztuk płynów dezynfekcyjnych do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, przypomniano.

Ponadto spółka zadeklarowała, że sprowadzi do Polski i przekaże polskiemu rządowi w ramach darowizny 100 000 sztuk testów na koronawirusa o wartości 350 tys. USD (prawie 1,5 mln zł), zakupionych od jednego z wiodących chińskich producentów.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)