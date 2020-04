Duszek powiedział, że pewność co do wniosków płynących z danych statystycznych związanych z okresem świątecznym będzie można mieć za 3-5 dni, ale już teraz możliwe jest planowanie kontrolowanego powrotu do normalnego życia.

Minister zdrowia Czech Adam Vojtiech powiedział, że powrót ten obejmuje także restart służby zdrowia, czyli powrót do normalnego funkcjonowania przychodni i szpitali, w których na razie wstrzymano planowe operacje i zabiegi, a także wznowienie funkcjonowania oddziałów ratunkowych.

Według danych UZIS przed świętami tzw. liczba reprodukcyjna koronawirusa wynosiła 1,0. Jak wyjaśnił Duszek, oznacza to, że jedna osoba mogła zakazić tylko jedną kolejną osobę. Według niego już wówczas niemożliwe było niekontrolowane rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2.

UZIS podało także, że możliwe było skorygowanie w dół prognozowanej liczby osób zakażonych pod koniec w kwietnia z 10 tys. na 7,8 tys.

Do czwartku stwierdzono 7136 zakażeń koronawirusem, 401 osób jest hospitalizowanych, łącznie zmarło 210 osób. Według Duszka większość zgonów związana była z chorobami współistniejącymi u osób ze zdiagnozowaną Covid-19.

Z Pragi Piotr Górecki (PAP)