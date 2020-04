„Ja taki apel sformułuję, chociaż podkreślał, że nie mam uprawnień do kształtowania wynagrodzeń członków zarządów w tych spółkach” - oświadczył Sasin w piątek w programie Tłit w portalu wp.pl.

Jak uważa wicepremier, jest to dobre rozwiązanie, a zarządy części spółek już takie decyzje podejmują.

Minister aktywów, pytany o skalę ewentualnych obniżek oświadczył, że nie może o tym decydować, bo to by oznaczało, że w chodzi w kompetencje organów spółek. „A to jest coś, czego zgodnie z prawem nie mogę robić” - stwierdził.

„Mogę sformułować apel i taki apel sformułuję. Natomiast decyzję będą należały do rad nadzorczych i samych zarządów, które, mam nadzieję, zachowają się odpowiedzialnie” - oświadczył Jacek Sasin.

