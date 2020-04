Apator ocenia, że realizacja celów na 2020 r. jest zagrożona



Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Realizacja celów strategicznych Apatora na 2020 r. jest zagrożona, a roczna aktualizacja strategii została zawieszona na czas pandemii, podała spółka.

"Z uwagi na opóźnienia wdrożenia rynku mocy i zmiany w miksach produktowych, nie wszystkie cele finansowe przyjęte na 2019 r. zostały osiągnięte. Ponadto, w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą spowodowaną pandemią COVID-19 cele strategiczne na 2020 r. są także zagrożone" - czytamy w raporcie rocznym.

Z uwagi na dynamiczne zmiany i wysoką niepewność w stosunku do przyszłości, roczna aktualizacja strategii planowana na koniec I kwartału 2020 r. została przesunięta w czasie (zawieszona na czas pandemii).

"Niemniej jednak analizując bieżącą sytuację i oczekiwania klienta, będzie ona oparta o dalszy rozwój urządzeń służących do automatyzacji, zdalnego sterowania siecią, czy zdalnego pomiaru, odczytu i rozliczania energii w tym urządzeń i systemów działających autonomicznie (bez udziału człowieka) oraz urządzeń ze zdalną komunikacją" - czytamy dalej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 877,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)