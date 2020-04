"W tym momencie trudno jest mówić o zmianie trendu na giełdzie, chociaż po kilku tygodniach dynamicznego odreagowania, w trakcie których WIG20 zyskał 30 proc. wchodzimy w fazę konsolidacji, co jest zbieżne z tym, co dzieje się na rynkach zagranicznych. Po dwóch dniach odbicia indeks stracił w piątek 1,5 proc. i widać, że trwa przeciąganie liny między popytem a podażą. WIG20 od dołu wspierany jest przez lukę z początku kwietnia, na poziomie 1.550 pkt., a z drugiej strony indeks ma problem z wyjściem powyżej 1.670 pkt." - powiedział PAP Biznes analityk rynków finansowych domu maklerskiego BOŚ Banku Konrad Ryczko.

Analityk dodał, że w centrum zainteresowania inwestorów nadal pozostają ceny ropy naftowej.

Na piątkowym zamknięciu WIG20 spadł 0 1,49 proc. do 1.601,91 pkt., WIG zniżkował o 1,25 proc. do 44.884,25 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,17 proc. do 3.211,04 pkt., a sWIG80, jako jedyny, wzrósł o 0,22 proc. do 11.449,03 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 844 mln zł, z czego 692 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął notowania od spadku o około 1,5 proc. i choć w połowie notowań udało mu się na chwilę wybić ponad poziom czwartkowego zamknięcia, to po godz. 15 pozytywny sentyment opadł, a indeks skierował się ku poziomowi 1.600 pkt.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX spadał o około 1 proc., a amerykański S&P 500 zyskiwał nieco ponad 0,1 proc.

W WIG20 w dół poszły notowania 18 spółek, wśród których najmocniej zniżkowały: Dino - w dół o 7,4 proc., Alior Bank - o 6,3 proc. oraz PGE, JSW, Tauron, CCC po około 4 proc.

W górę poszły jedynie CD Projekt - o 2,5 proc. i LPP - o 1,5 proc.

Konrad Ryczko zwrócił uwagę, że cena akcji CD Projektu rosła trzeci dzień z rzędu i zakończyła notowania na nowym historycznym maksimum 363,4 zł, przy obrotach przekraczających 160 mln zł. Wycena rynkowa game developera wynosi przy tym niemal 35 mld zł.

Wśród małych i średnich spółek, najbardziej wzrosły kursy akcji: Pekabexu - o 12 proc., DataWalk - o 11 proc. oraz Ciechu - o 4 proc.

Ciech poinformował w projektach uchwał na walne zgromadzenie, zwołane na 21 maja, że planuje skup do 14,6 proc. akcji własnych za maksymalnie 346,5 mln zł. Spółka chce też pozyskać do 500 mln zł finansowania, m.in. przez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych.

Z kolei w dół o około 7 proc. poszedł kurs Famuru. Po czwartkowej sesji spółka poinformowała, że Polska Grupa Górnicza zawiesiła wykonywanie w maju części umów z Famurem, powołując się na tzw. siłę wyższą. Ponadto Famur podał w piątek, że zdecydował o optymalizacji procesów produkcyjnych i likwidacji oddziału D450 w Rybniku, zajmującego się produkcją przenośników zgrzebłowych. Planuje zwolnić 204 pracowników.

Na szerokim rynku kurs Pharmeny wzrósł o 34 proc. po tym, jak spółka poinformowała o rozszerzeniu współpracy z Amazon EU w zakresie sprzedaży jej produktów.

