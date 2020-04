"Sekretarz stanu zezwolił na krótkie przedłużenie zwolnienia z sankcji, aby dać czas na utworzenie wiarygodnego rządu" - powiedział cytowany przez agencję Reuters urzędnik Departamentu Stanu. Wyjaśnił, że zwolnienie wygaśnie 26 maja.

Waszyngton wielokrotnie przedłużał zwolnienie Iranu z sankcji na eksport energii elektrycznej do Iraku, aby używać irańskich dostaw w swojej sieci energetycznej w Iraku. Zwolnienia te najczęściej obowiązywały 90 lub 120 dni. USA jednocześnie nalegały, aby bogaty w ropę Irak, drugi co do wielkości producent OPEC, dążył do samowystarczalności energetycznej.

Na początku kwietnia prezydent Iraku Barham Salih desygnował na premiera dotychczasowego szefa wywiadu Mustafę al-Chadimiego. W ten sposób iracki prezydent chce doprowadzić do zakończenia toczącego się od miesięcy konfliktu politycznego i społecznego, który 30 listopada ub.r. zmusił urzędującego premiera Adila al-Mahdiego do złożenia dymisji. (PAP)