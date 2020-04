Ustawa powszechnienie nazywana "Kolej Plus" to w rzeczywistości nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, która wprowadza Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej Plus.

Jak zapewniał podczas prac nad nowelą ustawy resort infrastruktury, dzięki nowym przepisom w początkowym etapie przywrócone zostaną połączenia kolejowe do 20 miejscowości, między innymi do Jastrzębia-Zdroju, Sokołowa Podlaskiego czy Włodawy.

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym wprowadza dodatkowe instrumenty prawne, które - według projektodawców - przyczynią się do rozwoju i efektywnego wykorzystania infrastruktury kolejowej. Nowela ma też przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu.

Nowe rozwiązania mają ponadto przywrócić do ponownego użytkowania na cele transportowe tereny kolejowe, które są niewykorzystywane. Ograniczona zostanie też likwidacja linii kolejowych, co będzie możliwe jedynie pod warunkiem uzyskania zgody ministra infrastruktury.

Przepisy pozwolą na wsparcie samorządów województw, które będą mogły realizować przewozy kolejowe dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa. Ma to poprawić komunikację na terenach pozbawionych dogodnych połączeń kolejowych. W nowelizacji zakłada się, że przewozy na styku województw będą mogły być wykonywane na odległość 30 km poza granicę województwa, a nie tylko do najbliższej stacji - jak to było wcześniej.

Z danych resortu infrastruktury wynika, że w roku 1990 w Polsce było blisko 26 tys. km linii kolejowych i od tego czasu z eksploatacji zniknęło około 7 tys. km. Koleją nie można już dojechać do blisko 100 miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski