Wiceminister zwrócił uwagę, że liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem spada. Powiedział, że w środę premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski na wspólnej konferencji podadzą informacje o zmianach w obostrzeniach w związku z zagrożeniem koronawirusem.

"Nowa rzeczywistość gospodarcza i społeczna w coraz większym stopniu będzie się otwierać, dzięki temu że jesteśmy w stanie zaobserwować spadającą co najmniej w ostatnich dniach liczbę zachorowań, pomimo że (...) na początku ubiegłego tygodnia ta pierwsza runda, która pozwoliła nam na znacznie większą swobodę przemieszczania się, weszła w życie" - powiedział.

"Oczywiście to są kwestie, które są monitorowane w trybie ciągłym, dlatego jeżeli okaże się, że z jakiegoś powodu ten trend by się odwrócił i liczba zachorowań znowu zaczęłaby istotnie rosnąć, to my jesteśmy w każdej chwili gotowi do tego, aby zrobić krok wstecz" - zaznaczył.

Przypomniał, że rząd przedstawił plan etapowego łagodzenia obostrzeń. "Myślę, że ta sytuacja rozwija się na tyle dobrze, że jest szansa na to, że pewne rzeczy będą przyspieszone względem tego, co było pierwotnie zaplanowane" - dodał.

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem w drugim etapie mają być otwarte hotele i inne miejsca noclegowe (z ograniczeniami), sklepy budowlane w weekendy i niektóre instytucje kultury, w tym muzea, biblioteki i galerie sztuki.

Trzeci etap dotyczyć ma gastronomii - część zakładów mogłaby zostać otwarta stacjonarnie z ograniczeniami. Mają wówczas zostać otwarte zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne, a także sklepy w galeriach handlowych.

W trzecim etapie możliwa będzie organizacja wydarzeń sportowych do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności). Ruszyć ma też organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1-3, ustalona ma być maksymalna liczba dzieci w salach.

Czwarty etap przewiduje otwarcie salonów masażu i solariów, a także umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness. Otwarte zostaną też teatry i kina, ale w nowym reżimie sanitarnym.(PAP)

autorka: Olga Zakolska