CCC uplasowało 13,7 mln akcji nowej emisji i pozyskało 506,9 mln zł



Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - CCC uplasowało wszystkie oferowane tj. 13,7 mln akcji nowej emisji, podała spółka. Cena emisyjna akcji została ustalona na 37 zł, co oznacza, że spółka pozyskała z emisji 506,9 mln zł. Nowe środki zostaną przeznaczone na wzmocnienie kapitału obrotowego spółki, w tym zakupu produktów na sezon jesień-zima 2020. Przewiduje się, że umowy objęcia akcji serii I zostaną zawarte przez inwestorów do 6 maja, a w przypadku akcji serii J do 14 maja.

"Realizujemy postawione cele zgodnie z planem. Przeprowadzona z sukcesem emisja akcji jest sygnałem, że inwestorzy, podobnie jak ja, wierzą w przyszłość CCC. Jestem przekonany, że umiejętności i wiedza, które pozwoliły nam zdobyć pozycję rynkowego lidera, takie jak znajomość produktu, analiza potrzeb klienta, a także szybkie dostosowywanie się do zmian, teraz pozwolą nam wzmocnić naszą pozycję po kryzysie. Środki pozyskane z emisji to bardzo ważny element tego planu" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej CCC Dariusz Miłek, cytowany w komunikacie.

"Udało nam się ustabilizować sytuację finansową firmy i wzmocnić jej fundamenty. Pozyskaliśmy dofinansowania w ramach rządowych programów pomocowych. Pracujemy nad finansowanie gwarantowanym przez BGK. Jako organizacja bardzo dynamicznie podjęliśmy działania, żeby przejść przez kryzys spowodowany pandemią 'suchą nogą'. Przeprowadzona z sukcesem emisja akcji jest kolejnym krokiem milowym i potwierdza, że rynek pozytywnie ocenił aktywności, które podjęliśmy w okresie ostatnich zaledwie kilku tygodni w odpowiedzi na COVID-19. Tak jak 13 marca ustanowił symboliczną datę początku najtrudniejszego okresu dla spółki, tak 29 kwietnia ten okres kończy. Wracamy silniejsi, cieszymy się na spotkanie z naszymi klientami" - dodał prezes Marcin Czyczerski.

27 kwietnia br. CCC poinformowało, że rozpoczyna proces budowania księgi popytu w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 6 850 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz nie więcej niż 6 850 000 akcji zwykłych imiennych serii J - tj. akcji nowej emisji oraz sprzedaży nie więcej niż 2 062 535 istniejących akcji oferowanych przez spółkę Ultro.

17 kwietnia akcjonariusze CCC zdecydowali o udzieleniu zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału poprzez emisję do 13 700 000 akcji nowych akcji serii I i J po cenie nie niższej niż 30 zł za sztukę z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru. Akcjonariusze zdecydowali wtedy również, że cena emisyjna akcji serii J będzie równa cenie emisyjnej akcji serii I. Spółka podała także wówczas, iż oczekuje, że z emisji pozyska ok. 400-500 mln zł, z przeznaczeniem na kapitał obrotowy i finansowanie bieżącej działalności.

Wcześniej tj. na początku kwietnia Dariusz Miłek - pośrednio największy akcjonariusz CCC - potwierdził chęć objęcia 1/3 emisji nowych akcji.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)





